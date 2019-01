La Guardia Civil anuncia la suspensión en funciones del agente de 'La Manada'

El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa ha publicado este viernes la "suspensión en funciones" del guardia civil de 'La Manada', Antonio Manuel Guerrero Escudero, que hasta ahora se encontraba "en situación de activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba", recoge esta publicación oficial.

Según apuntan en el boletín, esta decisión fue tomada el 5 de diciembre, el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena de nueve años por un delito continuado de abuso sexual. Esta resolución está en vigor desde el día 10 de ese mes aplicando lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 29/2014, de 28 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia Civil.

Este artículo recoge que esta medida "se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave". Asimismo, esta normativa plantea que Guerrero podrá permanecer seis meses en esta situación y que durante este periodo temporal "permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón".

Este cese de funciones le otorga el "derecho a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas", "salvo en el supuesto de paralización del expediente por causa imputable al interesado". Desde la Guardia Civil no han aclarado en qué situación de las planteadas por el reglamento se encuentra el agente.

En julio, desde el Ministerio anunciaron su reincorporación al servicio "por imperativo legal" pero aseguraron que, igual que realizaron con el militar, "no le asignarían destino". Cuando tomaron esa decisión informaron que en el caso de Guerrero se seguía "aplicando la resolución ya adoptada el 29 de julio en 2016 por el director de este cuerpo de no otorgarle ningún destino mientras no se dicte sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme".

Sin embargo, la Guardia Civil le ha suspendido en funciones a pesar de que el fallo por ahora no es firme, ya que todas las partes han anunciado que lo recurrirán ante el Supremo tras la ratificación de la condena de n ueve años por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El gabinete de prensa del Instituto Armado no ha confirmado a esta redacción por qué han tomado esta decisión.