El PP y Vox, de la mano en el Parlamento Europeo contra Madrid Central

Los argumentos son los mismos: Madrid Central es ineficaz, la izquierda intenta patrimonializar la bandera del ecologismo y lo que hay que hacer es renovar coches y calderas de calefacción. La jefa de la delegación del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat; y el de Vox, Jorge Buxadé, han coincidido en el argumentario para defender el fin de Madrid Central por el nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), apoyado por Ciudadanos y Vox.

"Lamentamos que la izquierda, los socialistas con los comunistas, hayan traído Madrid Central al Parlamento Europeo con la idea de dañar la imagen de España", ha dicho Buxadé en su intervención: "El 26 de mayo, además de elecciones europeas, se celebraron elecciones municipales. Y los madrileños decidieron votar mayoritariamente a partidos que defendían la supresión de la restricción al tráfico en Madrid Central".

Según Buxadé, "ha sido un fracaso para los comerciantes, que han perdido un 15% de ventas; para las familias, que tardan más de dos horas en ir al trabajo o llevar los niños al colegio; y tampoco ha mejorado y la calidad del aire y la contaminación, porque en realidad el aire no tiene fronteras".

"Que la izquierda no nos de lecciones en la defensa de la salud de los españoles", a proseguido: "La solución no pasa ni por prohibir ni por restringir; sino por sustituir calderas e incentivar planes de renovación de vehículos. La solución no puede pasar por que en los despachos de Bruselas un equipo de técnicos le diga a los madrileños cómo gestionar su ciudad".

Parecidos argumentos ha desplegado Dolors Montserrat: "Se equivocan quienes lo quieren politizar, la salud y la contaminación del aire no es de una ideología, estamos cansados de que la izquierda se apropie de méritos ajenos y compartidos. Ayer era el feminismo; hoy es la ecología. Madrid y Barcelona han sido gobernadas en los últimos cuatro años por la izquierda, esa izquierda incapaz de implementar medidas eficaces contra la contaminación, y ahora nos vienen a dar lecciones. Si vienen, vengan a reconocer su incapacidad para luchar contra la contaminación".

"No basta con restricciones de tráfico si sigue habiendo calderas contaminantes, y no se renueva el parque de automóviles y se mejora el transporte público", insistió.

Los socialistas César Luena y Javier López han defendido la utilidad de Madrid Central. "Funciona y es un éxito para luchar contra la contaminación y defender la salud pública de los madrileños", ha dicho Luena: "Y la derecha y la ultraderecha que gobiernan Madrid están haciendo que haya más contaminación y peor salud".

Debate sobre zonas de aire limpio en la ciudades de la UE. Intervengo para pedir que desde las instituciones comunitarias y desde el Parlamento se defiendan y protejan medidas como Madrid Central ante los ataques de la derecha y la ultraderecha nefastos para la salud pública. pic.twitter.com/czYYQ62u0B — César Luena / ❤️🇪🇺 (@cesarluena) July 17, 2019

"Un juez les ha parado los pies", ha recordado Luena, "y les ha dicho que 'no hay alternativa ni justificación de que haya sido ineficaz". Y ha pedido a la Comisión Europea –el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, ha participado en el debate– que "cuando haya gobiernos locales que tomen medidas útiles, se protejan y defiendan, y si vienen gobiernos negacionistas, se defienda y proteja".

"No hay resultados óptimos contra la polución. ¿Vive usted en Madrid? ¿Tiene usted hijos? ¿Dígame si no es posible hacer algo alternativo a lo que ha sido el fracaso de Madrid Central", le ha espetado el eurodiputado popular Pablo Arias a Javier López.

"Vivo en Barcelona y nací en Madrid. Aquí venimos a hablar de todas las ciudades. Y lo que pasa es que la Comisión ha dicho que es grave y hay que tomar medidas y no se pueden revertir medidas y camino como los cangrejos hacia atrás no lo vamos a hacer", replicó López.

"Es una vergüenza que gobiernos conservadores que han incumplido con las medidas contra la contaminación quieran revertir Madrid Central", ha dicho la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva: "La UE debe evitarlo, debemos estar a la altura en cambios de políticas medioambientales. Podemos pensar distinto, pero respiramos igual".

El eurodiputado verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú) ha recordado que la contaminación causa casi medio millón de muertes prematuras en la UE: "Hay procesos de infracción y hay un problema. Las ciudades han estado solas, pido que la Comisión Europea apoye a las autoridades locales cuando han adoptado medidas que han sido un éxito".

Hemos denunciado en Estrasburgo la voluntad de eliminar #MadridCentral La Comisión debe apoyar a aquellas ciudades que han estado en primera línea de la lucha por la calidad del aire frente al incumplimiento por parte de los Estados Miembros de la legislación UE en esta materia. pic.twitter.com/E1gC9qAocR — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) July 17, 2019

Hasta tal punto llega la preocupación en la Comisión Europea, que el último colegio de comisarios antes de las vacaciones, el del día 24 de julio, tiene encima de la mesa decidir si lleva a España a los tribunales, al Tribunal de Justicia de la UE, decisión que anunciaría el jueves 25 –los jueves suelen anunciarse las infracciones–.

Por eso, la Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno de España para que tome más medidas que atajen los incumplimientos en cuanto al exceso de contaminación del aire cuyos peores niveles se centran en Madrid y Barcelona. La misiva del comisario Karmenu Vella ha recordado que las administraciones deben poner en marcha "medidas adicionales a las existentes", según ha contado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha recibido el escrito.

"Me gustaría llamarle la atención sobre la grave situación de la contaminación en España", arranca la misiva fechada el 9 de julio. El comisario de Medio Ambiente indica que los informes muestran que "continúa el exceso en los niveles de dióxido de nitrógeno que vulnera los valores de la directiva sobre Calidad del Aire". Y añade que "las medidas tomadas y anunciadas no han sido suficientes para solventar esas vulneraciones".

La preocupación de la Comisión Europea es doble, en tanto que el dictamen que se ha mandado a España es sobre NO2 y también otro sobre PM10.

El procedimiento formal de sanción es el siguiente:

Primero, la Comisión envía una carta de notificación formal solicitando información adicional al país en cuestión, que debe enviar una respuesta detallada en un plazo de 2 meses.

Si la Comisión concluye que el país no cumple con sus obligaciones conforme a la legislación de la UE, puede enviar un dictamen motivado: una solicitud formal para cumplir con la legislación de la UE. Explica por qué la Comisión considera que el país está infringiendo la legislación de la UE. También solicita que el país informe a la Comisión de las medidas tomadas, dentro de un período específico, generalmente 2 meses. Este es el punto en el que se encuentra el contencioso ahora mismo entre la Comisión Europea y España por la contaminación.

Si el país aún no cumple, la Comisión puede decidir remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE, lo cual puede pasar el 25 de julio si el Ayuntamiento de Madrid no toma medidas.

Si un país de la UE no comunica a tiempo las medidas que implementan las disposiciones de una directiva, la Comisión puede solicitar al tribunal que imponga sanciones.

Si el tribunal determina que un país ha infringido la legislación de la UE, las autoridades nacionales deben tomar medidas para cumplir con la sentencia del Tribunal, que incluye las preceptivas sanciones.