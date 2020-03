El boletín de hoy sobre el coronavirus: Ten paciencia y colabora

Me han llegado muchos mensajes con preguntas básicas sobre el virus y cómo se contagia. Los periodistas no somos médicos, pero nuestro trabajo es buscar las respuestas consultando a los que más saben.



Fernando Simón contestó ayer a preguntas en Twitter, muchas parecidas a las que nos mandáis. Aquí la grabación.



Dos de las preguntas más frecuentes son cómo se transmite el virus y cuáles son los síntomas. El virus se transmite a través de las micropartículas que soltamos cuando tosemos y estornudamos y que caen en superficies y en las demás personas, que a su vez acaban tocándose la cara (boca, nariz, ojos) con las manos no perfectamente limpias. Lo de lavarse las manos con agua y jabón a menudo es muy eficaz. Alberto Sicilia, físico reconvertido en reportero, explica bien en este hilo de Twitter por qué el agua y jabón es una combinación tan eficaz.



La otra pregunta y su variante es cuáles son los síntomas y cómo se diferencian de la gripe o el catarro. Los más habituales son fiebre y tos seca. Pero hay que tomarlo con cuidado porque no hay tanta experiencia ni historial con el coronavirus como con la gripe común y el catarro.



Y con un toque de humor, pero con buenos consejos, aquí un vídeo de una ama de casa italiana octogenaria de Salerno que sale a menudo en un canal de YouTube. Rosetta Rinaldi explica lo básico para evitar el coronavirus y, ya de paso, ser más educado.