La actualidad, al minuto: última hora de la pandemia y la moción de censura de Vox

Turno ahora para el líder de Vox, Santiago Abascal, cuyas primeras palabras han sido para Aida Vidal: “Me alegro de que esté entre nosotros”. Tras esto, ha criticado con dureza a las líderes de Unidas Podemos que han tomado hoy la palabra en el Congreso de los Diputados. “Son mujeres, pero no representan a las mujeres. La mayoría de las mujeres de su país no son así, no asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle. Madrid será la tumba de Abascal”, ha protestado.

“A los menas, no los llaman sus niños. Son los suficientemente sensatas como para decir que si son niños lo que hay que hacer es entregarlos a sus padres. Si ustedes quieren criarlos en tribus, es su problema”, ha añadido el líder de extrema derecha.