Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

08:45 h

El presidente del Gobierno de Melilla, Eduardo de Castro, de Ciudadanos, ha pedido la declaración del estado de alarma en la ciudad autónoma para aplicar un confinamiento nocturno que defendió el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud.

En su perfil de Twitter, De Castro, poco antes de la medianoche, ha anunciado que ha presentado esta solicitud por escrito y ha argumentado que es "crucial" adoptar medidas más restrictivas que las actuales "antes del colapso sanitario en Melilla" por el importante aumento de contagios que lleva sufriendo en las últimas semanas.

La grave situación sanitaria es francamente preocupante.



Es crucial tomar medidas más restrictivas antes del colapso sanitario en #Melilla.



He solicitado por escrito la aplicación del #EstadoDeAlarma para posibilitar el confinamiento nocturno. #COVID19 — Eduardo De Castro (@EdeCastro) 22 de octubre de 2020

El Gobierno melillense, conformado por Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Cs, considera que esta medida, junto con las que ya se han adoptado hasta ahora, como el cierre de la hostelería, permitirá frenar el aumento de contagios y "doblegar el virus".

En rueda de prensa, De Castro ha negado que esto sea "un toque de queda" y ha afirmado que ese término no existe en la legislación española, sino que es "un concepto periodístico que es erróneo" y "un término belicista que no se puede adoptar con las herramientas de la Constitución, porque no está previsto en ella".