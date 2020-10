Crece la presión de las comunidades autónomas para que el Gobierno declare el estado de alarma en toda España

El recrudecimiento de la segunda oleada de la pandemia ha incrementado este viernes la presión que ejercen las comunidades autónomas para que el Gobierno central declare el estado de alarma en todo el país, con el objetivo de que así tengan un respaldo jurídico las restricciones a la movilidad que sean necesarias para atajar la emergencia sanitaria.

Euskadi, Extremadura, Asturias, La Rioja y Melilla han solicitado este viernes formalmente al Ejecutivo que declare la alarma en sus respectivos territorios. El Govern catalán tiene previsto celebrar esta tarde una reunión extraordinaria para decidir si también lo solicita. Y otras comunidades como la de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León o la Región de Murcia han anunciado, por su parte, toques de queda para impedir la movilidad durante la noche, unas medidas que tendrán que ser ratificadas por los tribunales en las próximas horas.

La presión sobre el Ejecutivo para que declare la alarma en un Consejo de Ministros extraordinario arreció después de la declaración institucional realizada este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que advirtió de que la situación de la pandemia es "grave" dado que se han duplicado los contagios respecto al peor día de la primera ola del coronavirus en España y reclamó la colaboración de todos para reducir la expansión de la enfermedad al mínimo y evitar así un nuevo confinamiento como el de primavera.

Sánchez aplaudió además la colaboración del Gobierno con las comunidades autónoma al referirse a las medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud este jueves en el que se aprobó una guía de respuesta temprana que resumió durante se comparecencia. El presidente reconoció que las actuaciones contemplan en el último escenario la aplicación del estado de alarma, pero dejó en manos de las autonomías su solicitud, insistiendo en que el Ejecutivo está preparado para poner en marcha "las medidas que sean necesarias".

Fuentes de Moncloa no descartan aplicar finalmente el estado de alarma en toda España aunque abogan por esperar a conocer cuántas son finalmente las comunidades autónomas que lo soliciten para tomar una decisión.

Un "esfuerzo de salud pública"

Unos minutos después de la declaración de Sánchez de este viernes, el lehendakari Iñigo Urkullu, pidió formalmente al presidente del Gobierno que declare el estado de alarma en el País Vasco y ceda su control a los presidentes autonómicos. El Gobierno vasco, una coalición de PNV y PSE-EE, cree que es tiempo de "intentar preservar la salud de toda la ciudadanía" y reclama que el "mando y gestión" del régimen excepcional sea delegado al Ejecutivo autonómico.

También solicitó el estado de alarma esta misma tarde el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. "No hay normalidad mientras no haya una vacuna y un tratamiento eficaz", ha dicho Barbón en rueda de prensa.

Otro de los presidentes autonómicos que ya ha solicitado la alarma ha sido el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que considera que de esta forma se tendrá "una base legal suficiente para restringir de manera clara la movilidad". Fernández Vara ha aclarado tras la celebración del segundo Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes que no se trata de confinar a los ciudadanos en sus domicilios, “sino de limitar la movilidad y este esfuerzo de salud pública será mucho más sencillo con el estado de alarma”.

A estas comunidades autónomas se ha sumado también la ciudad autónoma de Melilla, que esta mañana solicitaba la aplicación del estado de alarma para poder adoptar medidas más restrictivas para hacer frente al virus.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha explican a elDiario.es que llevan "toda la semana pidiendo el estado de alarma para el toque de queda y las mismas medidas en toda España". Y fuentes próximas a un presidente autonómico socialista insisten en que "para que sean eficaces, tienen que ser las mismas medidas en toda España".

El Gobierno de las Islas Baleares no solicitará por ahora el estado de alarma como han hecho este viernes varias comunidades autónomas dado que su situación epidemiológica es mejor que en otros territorios, aunque no descarta hacerlo si empeora en las próximas fechas, según han informado a elDiario.es fuentes del Ejecutivo balear. "Es estos momentos Baleares tiene cifras mejores. Pero obviamente no lo descartamos si evoluciona negativamente", apuntan esas fuentes.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, dijo anoche, en una entrevista en TVE, que era necesario "un marco normativo" para poner en práctica el toque de queda y, este viernes, también solicitaba oficialmente al Gobierno la declaración del estado de alarma.

Los presidentes reclaman "una medida unitaria"

La comparecencia de Sánchez se producía menos de 24 horas después de que el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciara que a partir del lunes se implantará el toque de queda en la Comunitat Valenciana, entre la medianoche y las 06.00 horas de la mañana, al menos hasta el 9 de diciembre, para tratar de frenar el avance de la pandemia. Puig explicó que el ejecutivo valenciano estaba a favor de "una medida unitaria para todo el territorio español", pero aclaró que algunas autonomías opusieron a la iniciativa en el Consejo Interterritorial del jueves, "lo que obliga a la Comunitat Valenciana a tomar sus propias decisiones".

También anunció este viernes una especie de toque de queda –aunque se negó a utilizar este término– el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Francisco Ruiz Escudero. En la región se limitan las reuniones de doce de la noche a seis de la mañana solo a "convivientes". Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido implantar de nuevo medidas encaminadas a restringir la movilidad y los aforos en 32 zonas básicas de salud donde la incidencia del virus es mayor.

Aunque el jueves por la tarde la Consejería de Salud de la Región de Murcia consideraba que era el Gobierno central el responsable de adoptar la medida del toque de queda con los "instrumentos jurídicos que se consideren", este viernes el presidente murciano, Fernando López Miras, comunicaba a los alcaldes de la Región la petición del aval al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para poder imponer dicha medida ante el avance del virus en la Comunidad.

En rueda de prensa, el presidente murciano, a preguntas de los periodistas, no pudo aclarar cuándo entrará en vigor el toque de queda –ni la fecha hasta la que se decretará– pero sí adelantó que estará vigente desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, "y en ese espacio de tiempo no se podrá circular por las calles de la Región salvo por desplazamientos laborales o una urgencia médica". El objetivo, señalaba, es evitar reuniones "entre aquellos que siguen sin asumir que no estamos en una situación de normalidad" y ha citado "situaciones indeseadas como los botellones en la calle o las fiestas en domicilios particulares"; una "absoluta irresponsabilidad".

La Junta de Castilla y León también aplicará un toque de queda según ha anunciado este viernes el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. La medida entrará en vigor este mismo fin de semana y, según ha podido saber este diario, se iniciará a las 22.00 horas. La aplicación de las medidas no se producirá, en todo caso, hasta que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad.

*Con información de Iker Rioja, Santiago Manchado, Carlos Navarro, Laura Martínez, Fátima Caballero, Elisa Reche, Erena Calvo, Laura Cornejo y Ángel Villascusa.