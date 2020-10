Andalucía considera que tienen "la situación bajo control" y no pedirá "de momento" el estado de alarma

Andalucía no pedirá al Gobierno central que decrete el estado de alarma como han hecho en cascada varias comunidades autónomas este viernes ( Extremadura, Asturias, Cataluña y Euskadi). Fuentes de Presidencia explican que "con las medidas que hemos acordado esta semana creemos que nos anticipamos y que la situación está bajo control". Se refiere a las últimas restricciones tomadas el pasado jueves en Consejo de Gobierno que ampliaban las tomadas para Granada a Sevilla, Jaén y Córdoba y que entrarán el vigor el próximo domingo, 25 de octubre, a las 00.00 horas. Entre otras decisiones, se decreta el cierre a las 22:00 horas de todos aquellos establecimientos y locales no esenciales abiertos al público así como su reducción de aforo al 50% (incluidos gimnasios, cines o teatros). La ocupación máxima por mesa en bares y restaurantes es de 6 personas y no están permitidas las salidas ni visitas en los centros sociosanitarios mientras que se clausuran espacios como peñas y asociaciones. "Son medidas duras, pero necesarias" dijo Elías Bendodo, consejero de Presidencia, al final del Consejo de Gobierno.

Cierre de la hostelería a las 22 horas y limitación del aforo al 50% en las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén

Saber más

"Si Sánchez toma la decisión a nivel nacional, ya veremos", aseguran las mismas fuentes. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, a pesar de asegurar que "lo estamos valorando" ha dejado en este sentido la pelota en el tejado del Gobierno central. "Si el estado de alarma es la solución" para afrontar la incidencia actual de la pandemia del coronavirus en España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo "decrete" y, "dentro de las competencias que las comunidades autónomas tenemos, nos permita poder trabajar al amparo de ese marco legal", ha declarado en Cuatro Televisión.

Ha remarcado además que, en la Conferencia de presidentes celebrada a finales de julio en La Rioja, todos los presidentes autonómicos salvo el de la Generalitat de Cataluña --entonces Quim Torra, que no acudió--, y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "pidieron a Pedro Sánchez una modificación legislativa para dar cobertura legal a las decisiones que las comunidades autónomas" tienen que adoptar para, por ejemplo, limitar el derecho a la movilidad en un territorio, y ha criticado que "esta herramienta aún no la tenemos".

"El marco legal no es nada claro"

En esa línea, ha incidido en que la Junta de Andalucía tiene que estar "al amparo" de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma "valide o no" las decisiones que toma para, por ejemplo, "reducir horarios" o decretar confinamientos perimetrales, de forma que "vamos actuando por decisiones jurídicas, porque el marco legal en este momento no es nada claro".

"El estado de alarma por decreto es el único marco legal que nos queda", según ha expresado el vicepresidente de al Junta antes de agregar a renglón seguido que es "el Gobierno --de España-- quien tiene que tomar esa decisión".