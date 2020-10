La Junta de Castilla y León establece el toque de queda desde las 22.00 horas del sábado

La Junta de Castilla y León ha acordado el toque de queda en la Comunidad desde las 22.00 horas del sábado, según han confirmado a elDiario.es fuentes del ejecutivo. Así, no se podrá salir desde esa hora y hasta las 6.00 de la mañana. El Gobierno autonómico en pleno se ha reunido desde las 17.00 horas en un Consejo de Gobierno Extraordinario convocado por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en el que se han dirimido medidas más duras para detener el avance del virus. No ha sido una reunión fácil ni exenta de disensiones. El pasado jueves, tras el Consejo Interterritorial, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, anunciaba la imposición del toque de queda aun a riesgo de que un tribunal lo tumbase posteriormente. Su discurso cambió doce horas después, cuando reconoció en una entrevista en Onda Cero que se estaba estudiando la forma de que la Junta no incurra en prevaricación. Implícitamente, Igea reconoce que las precauciones del Gobierno central, que según él habían dejado "atónitos" a los ciudadanos, tienen sentido. Finamente, el toque se establecerá con arreglo a la Ley de Salud Pública de 1986, y la medida entrará en vigor desde su publicación en el Bocyl aunque estará pendiente la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La hora tope de ese toque de queda ha sido muy discutida. Mientras el vicepresidente apostaba por fijarlo en las 21.00 o las 22.00 horas, el presidente directamente se inclinó por las 22.00 o las 22.30. En juego están las pérdidas económicas del sector de la hostelería, ya tocado por las restricciones de aforo en comedor y el cierre de las barras.

Con la medida del toque de queda decaen todos los confinamientos perimetrales, incluido el de Ponferrada, cuya orden se publicó este viernes.

Francisco Igea, en declaraciones a elDiario.es ha asegurado que el toque de queda "es una medida razonable antes de abordar una más dura, que es el confinamiento". La decisión se ha tomado en apenas una hora y tirando de leyes de salud pública, ha explicado el vicepresidente. "Hemos tenido también en cuenta nuestra experiencia con otras restricciones de derechos que hemos abordado, como las de movilidad en algunos municipios, o la limitación de las reuniones, pero es que se trata de una situación de muy urgente necesidad". A favor del Gobierno autonómico está también la experiencia con el Tribunal Superior de Justicia, que no ha tumbado ni una sola de las restricciones anteriores. "Esto ha durado más de lo que era razonable y ayer teníamos claro que si la decisión no la tomaba el Gobierno, la tomaría la Junta de Castilla y León", ha zanjado el vicepresidente.

Policía Nacional y Municipal, y Guardia Civil, velarán por el cumplimiento de esta medida que no afectará a los desplazamientos por motivos laborales, si bien será necesario llevar encima un documento que lo acredite y que deberán expedir las empresas. De este punto se informará debidamente el sábado tras la reunión los Cecopi de cada provincia. Además, la Junta estudiará a partir de la semana que viene cómo trasponer las nuevas medidas con los niveles de alerta, llamados semáforo, que se se acordaron en el Consejo Interterritorial.