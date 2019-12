Un belén de fantasía y de 1.500 kilos de chocolate para endulzar la Navidad

Como ya es tradición durante los últimos 19 años, los maestros pasteleros de Galleros Artesanos de Rute (Córdoba) elaboran su belén de chocolate, uno de los más grandes del mundo y que este año representa mundos de fantasía para endulzar la Navidad a los más pequeños.

"Si Rute antes se conocía por ser el pueblo del anís, ahora ya es famoso por este Belén que cada año es totalmente diferente", según ha explicado a Efe el gerente, Jorge Garrido, quien resalta que esta tradición ha conseguido "estar a día de hoy entre los cinco mejores belenes de chocolate del mundo".

El Belén de este año es, por ahora, el más grande de los que ha diseñado el sobrino de Jorge Garrido, ya que tiene 65 metros cuadrados y se han utilizado 1.500 kilos de chocolate blanco, negro, con leche y de colores.

"No sé ni cuántas casas y figuras de fondant tiene, pero este año tenemos un río de caramelo que ya se ha cargado dos bombas de las que utilizamos para que el caramelo vuelva a meterse en el circuito".

Se ha pensado en los más pequeños, porque las casas son auténticos huevos de Pascua, al igual que los personajes de gnomos y hadas que se pueden ver por todas partes, mientras que la fantasía es la protagonista este año con un inmenso castillo que recuerda enormemente a los creados por la imaginación de Walt Disney.

Lo mejor de todo es cuando el 5 de enero se retiran los cristales que protegen el Belén y unos 800 niños "entran en tropel para llevarse todo lo que quieran, las casas y las figuras para que se las lleven o las fundan en una cacerola que les preparamos en la patio".

En cualquier caso, no es lo único que ha logrado para Rute esta empresa maestra en la elaboración de dulces navideños de todo tipo, sabor y forma. Y es que antes de que acabe este año Rute será Municipio Turístico declarado por la Administración andaluza, y será el primero de la provincia de Córdoba que lo consiga.

Evidentemente, buena parte de la culpa la tienen Galleros Artesanos. Desde que se abrió el Belén al público, hace de esto dos meses, el pasado 12 de octubre, el contador instalado por el Ayuntamiento ruteño "lleva ya unas 90.000 personas contabilizadas que han venido a ver nuestra exposición".

Eso incluye no sólo el Belén propiamente dicho, sino también las siete figuras que tienen elaboradas desde hace años en tamaño natural con personalidades diversas, entre ellas el Papa Francisco, Juan y Medio, Rocío Jurado, los Reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe VI, la reina Letizia, Manolo Escobar o Bob Esponja junto a Peppa Pig.

Y si se ha calificado de Museo es porque ésa es la idea para un futuro no muy lejano. "Lo tenemos en mente, para que sea algo permanente todo el año y no sólo en la Navidad".

La idea es contar con algunas figuras mas para que como mínimo lleguen a la decena. A eso se puede añadir, además, la Sala Cofrade, que lleva abierta cuatro años, y bien podría formar parte también de la visita para todo el calendario anual.

Allí hay figuras en merengue y glasa de Jesús del Gran Poder, la Virgen del Rocío, el Cautivo de Málaga y la Macarena. "Para éstas no hace falta mantener una temperatura concreta en la sala porque el azúcar del merengue se cristaliza y se endurece sólo, pero las de chocolate hay que mantenerlas constantemente a 20 grados para que no pierda la forman". Una iniciativa que parece no vamos a tardar mucho en disfrutar.

