Bodas y bautizos suspendidos en el Portugal confinado, pero siguen las misas

Lisboa, 14 ene (EFE).- La Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) anunció hoy que se van a suspender y aplazar las celebraciones de bautizos, bodas y confirmaciones durante el confinamiento, pero se mantendrán las ceremonias fúnebres y las misas.

El anuncio llega un día después de que el Gobierno de Portugal, país fuertemente católico, aprobase un nuevo confinamiento general a partir de este viernes, en el que, no obstante, están permitidas las ceremonias religiosas bajo el cumplimiento de reglas sanitarias.

La CEP determinó hoy en un comunicado que se mantendrán las exequias (funerales) y la eucaristía, pero el resto de celebraciones, como bodas y bautizos, deben ser suspendidas o aplazadas "a un momento más oportuno, cuando la situación sanitaria lo permita".

Además, señala que la catequesis continuará de forma presencial donde sea posible cumplir las reglas sanitarias y, si no, deberá realizarse por medios digitales o cancelarse.

Se trata de una diferencia respecto al confinamiento que hubo en Portugal la pasada primavera, cuando sí se suspendieron las misas.

Portugal, donde la tercera ola está disparada, entrará mañana en un nuevo confinamiento que previsiblemente se alargará durante un mes y que obliga al cierre del comercio no esencial y de la restauración, a excepción de las entregas a domicilio y del take away.

También cerrará el sector cultural y los gimnasios, pero se mantienen abiertos los centros educativos, los tribunales, los consultorios y los dentistas y podrán continuar la liga profesional de fútbol y equivalentes, sin público en los recintos.

Portugal superó ayer el medio millón de casos de covid-19, en una jornada en la que se notificaron 10.556 contagios y 156 fallecidos, nuevos máximos de toda la pandemia.

El país, con 10 millones de habitantes, acumula 8.236 muertos y afronta una situación muy complicada en los hospitales, donde Sanidad ha ordenado que se suspendan todas las cirugías de prioridad normal o prioritaria siempre que no impliquen un riesgo para el enfermo. EFE

pfm/cgg/ah