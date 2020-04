España suma 435 fallecimientos con coronavirus y 4.211 nuevos casos en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas se han contabilizado en España 435 fallecimientos con coronavirus, un balance similar al día anterior. La cifra del martes fue de 430 decesos, mientras el lunes se dio la cifra más baja desde el 22 de marzo con 399. Las muertes desde el inicio de la pandemia han ascendido a 21.717, según el Ministerio de Sanidad.

El número acumulado de casos suma ya 208.389, con 4.211 nuevos contagios en el último día. En este número no están incluidas las personas a las que se les ha hecho un test de anticuerpos y que no tenían síntomas en el momento de diagnóstico ni se podía establecer si han padecido o no la enfermedad, solo los positivos que la han desarrollado. Si se me suman estos datos, las personas que han dado positivo son 209.706.

Además, 3.401 personas han recibido el alta en el último día, lo que ha elevado las recuperaciones a 85.915 personas en todo el país. Representa el 40,4% del total de los casos. De todas las altas, 33.032 corresponden a la Comunidad de Madrid y 15.089 a Catalunya.

El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha profundizado en la rueda de prensa diaria del comité técnico en los detalles de los últimos casos detectados. Casi la mitad de ellos han sido diagnosticados por pruebas serológicas (que detectan anticuerpos al virus), de manera que se están recogiendo contagios con sintomatología leve que hace 10-15 días no se estaban diagnosticando. Esta cifra va a ser clave en las próximas semanas, según Simón: para empezar a pensar en una transición debe tenerse la capacidad para detectar todos los casos, incluso los más leves.

Según informa el Ministerio de Sanidad en el balance, Catalunya ha notificado 1.027 test positivos en personas en las que se está determinando si presentaban o no síntomas en el momento de diagnóstico y que no aparecen incluidas en sus cifras. El total de contagios en esta comunidad es de 43.802, mientras este martes era de 43.112 (690 positivos de diferencia). Sanidad quiere homogeneizar los datos de las comunidades y durante estos últimos días se han producido varias oscilaciones en el balance por "depuración de datos" de algunas autonomías.

En la Comunidad de Madrid, la más golpeada por la pandemia, el número de contagios desde el inicio de la emergencia sanitaria es de 59.199, con 1.202 en las últimas 24 horas. Los positivos en pruebas PCR son 56.245 y en test de anticuerpos, 2.954. Hay 7.464 personas hospitalizadas a día de hoy y 1.024 en UCI. Este territorio continúa siendo el único que no informa del dato acumulado de hospitalizaciones y UCI, como pide Sanidad.





Cómo ha evolucionado el brote en cada comunidad autónoma

Evolución del número de casos confirmados de COVID-19 desde el día en el que se contabilizaron más de 100 casos y más de 10 muertes en cada comunidad autónoma. Eje en escala logarítimica.

Casos Muertes

Nueva prórroga del estado de alarma

Este miércoles llega al Congreso la autorización de una nueva prórroga del estado de alarma, un debate que estará marcado por la rectificación del Gobierno para permitir que los niños puedan salir a dar paseos junto a un adulto. El Consejo de Ministros acordó este martes el envío al Congreso del texto con el que pide ampliar la alarma hasta el 10 de mayo.

La otra cuestión que marcará el debate de la ampliación del estado de alarma es la creación de una comisión parlamentaria en la que los partidos con presencia en el Congreso debatirán propuestas para la reconstrucción tras la crisis de la COVID-19.