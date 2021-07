Más de un centenar de concentraciones simultáneas en toda España piden "justicia para Samuel"

La brutal paliza de consecuencias mortales que recibió el joven coruñés Samuel Luiz en la noche del pasado viernes no ha quedado sin respuesta en la calle. Los primeros informes policiales investigaron la agresión como una discusión relacionada con el uso de un teléfono móvil pero cuando una de las amigas que acompañaban a Samuel en el momento del crimen publicó en Twitter que se trató de una agresión homófoba, una fuerte ola de indignación sacudió las redes sociales y ha sacado a las personas a la calle en un centenar de enclaves en toda España, más de 70 de ellos en Galicia, a las ocho de la tarde.

Además de #JusticiaparaSamuel y #XustiziaparaSamuel, dos hashtags que han servido de hilo conductor de la convocatoria en Twitter, algunas de las entidades que han llamado a las concentraciones lo han hecho con el lema "Ya basta de LGTBfobia". Este crimen se ha producido en la semana del Orgullo LGTBI y en un contexto de avances legislativos que no por ello hacen retroceder los delitos de odio contra este colectivo. El registro de denuncias tramitadas por la fiscalía por orientación sexual e identidad de género ha aumentado un 8,6% de 2018 a 2019, según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior.

En A Coruña, donde se produjo la agresión, la ciudad se ha congregado bajo una fina lluvia guardando silencio en la plaza del ayuntamiento para romper después en un aplauso. Los amigos más cercanos de Samuel, que llevaban camisetas con un dibujo de su rostro, han dado después las gracias, emocionados, por el apoyo recibido. El grito atronador de "justicia" resonó en una plaza prácticamente llena. Entre un mar de paraguas, las únicas pancartas eran las portadas por sus amigos y amigas, en recuerdo de Samuel. Emocionadas, las tres amigas que estaban con el joven la madrugada del sábado agradecieron, entre lloros, a los sanitarios que lo atendieron.

La investigación está en proceso y el colectivo Avante LGTB+, en un breve discurso, dio por seguro que fue un asesinato homófobo. El padre de Samuel, a través de la portavoz del colectivo, pidió que sea la última muerte violenta "por este motivo" y emplazó a los agresores a dar la cara. Una amiga del joven también reclamó a los medios respeto para los padres de Samuel, que fueron "duramente acosados todo el día de hoy". "Cuando estén preparados para hablar, lo harán", dijo.

En Madrid, miles de personas han llenado la Puerta del Sol. Semblantes serios y en contraste con los turistas despreocupados, los manifestantes partaban banderas arcoíris y, en algunas de ellas, crespones negros. Dos jóvenes, Carmen y María, se indignan y no entienden por qué ocurren "estas cosas en el siglo XXI". Carmen explica que ella misma ha sufrido diversas agresiones homófobas por ir de la mano con su novia: "nos persiguieron y gritaron, pero nadie hizo nada". Las jóvenes tienen clara la necesidad de esta concentración, como explica María, la hermana de Carmen, "si la gente estaba en el Orgullo de celebración, hoy hay que venir también", afirma.

Entre la multitud se han escuchado algunos lemas como "No está muerto, lo han asesinado", "Vosotros, fascistas, sois los terroristas" o "A Samuel lo mataron por ser maricón". Algunas asociaciones han repartido octavillas con el mensaje "Homofobia y fascismo son lo mismo". Durante la lectura del manifiesto, se han alzado las manos en forma de grito mudo y se ha dicho: "A Samuel lo mataron por maricón". Personas de Movimiento Marikas Madrid han dicho: "Solo por el hecho de existir nos vemos cuestionades y agredides. Pero tenemos algo aún más fuerte que todo eso, la rabia". "Esto no va de amar, esto va de ser", han añadido. Además, han lanzado una llamada a la movilización: "Lo vamos a hacer a nuestra manera, con todo nuestro cuerpo, ocupando el espacio y haciéndolo nuestro". Terminado el alegato, los asistentes han aplaudido sonoramenteal grito de "Samu, hermano, nosotros no olvidamos".

Las contraciones se han vertebrado por toda España: Barcelona, Valencia, Salamanca, Badajoz, Lanzarote, Bilbao, Vlaencia y Zaragoza. Todas al unísono. En León se han congregado más de 200 personas y se ha leído un manifiesto en la que se ha reclamado que ninguna agresión contra el colectivo LGTBI quede "sin respuesta".

Como expresión de este rechazo y visibilización de estos ataques, con la etiqueta #SamuelSomosTodas se han relatado en Twitter agresiones homófobas que ejemplifican que no solo ocurren con mucha frecuencia sino que son minoría las que acaban en denuncia.

Samuel fue agredido primero con un puñetazo en la puerta de una discoteca frente al paseo marítimo, en Riazor. Posteriormente, esa persona llegó acompañada de otras que le asestaron una serie de golpes y huyeron de allí, dejándole malherido en el suelo. Los médicos que le atendieron no pudieron salvarle la vida. Los amiga que acompaña a Samuel ha relatado que el principal agresor insultó a Samuel por su orientación sexual mientras le agredía, le dijo "para de grabarnos si no quieres que te mate, maricón". La Policía ha tomado declaración a 13 personas.

Con información de África Gelado (Madrid), Paola Obelleiro (A Coruña) y Antonio Vega (León).