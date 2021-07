Cuatro jóvenes vascos difunden un vídeo en el que hablan de matar homosexuales a golpes

"¿Cuántos homosexuales crees que te bajas?", le pregunta un joven a otro mientras graban un vídeo para difundir en las redes sociales. "¿Qué es bajar?", le responde. "Matarlos con tus propias manos", contesta un tercero entre risas. Durante poco más de 40 segundos, lo que se ve del vídeo original que ha sido grabado por otro usuario de la red social antes de que lo borraran, cuatro chicos bromean y ríen acerca de pegar y hasta matar a personas homosexuales con sus propias manos. "Imagínate metiéndole un puñetazo y así, tumbándolo", continúa que lanza la primera pregunta.

El vídeo, que en pocas horas se ha hecho viral en Twitter, ha recibido una oleada de críticas de usuarios y de partidos políticos como Podemos, que han denunciado a través de su cuenta que "estas actitudes son intolerables". "No podemos permitir que situaciones como esta ocurran en nuestros municipios. La ley trans y LGTBI es necesaria para acabar con hechos tan lamentables como este", han señalado.

Nuestra más rotunda condena. Extendemos todo nuestro apoyo a @NinfaDelBosque6. https://t.co/NXtKy3I3S2 — Podemos/Ahal Dugu (@PodemosEuskadi_) 1 de julio de 2021

En el vídeo, hablan en concreto de un joven de Donostia a quien nombran como Julbit. "Hoy un amigo me ha enseñado un vídeo de twich en el cual unos chicos que conozco desde hace años (siempre han sido unos putos homófobos) hablaban sobre cuántos maricones de mi ciudad, Donosti, tumbaban a hostias poniéndome a mí como ejemplo", denuncia el joven a través de su cuenta de twitter. "Sinceramente siempre me he tomado a risas sus comentarios, pero no voy a tolerar que una panda de energúmenos se partan el culo hablando sobre pegar a maricones mientras lo graban como si fuera algo divertido y, además, se creen con la libertad de salir impunes", prosigue el joven.

No se trata de la primera agresión entre jóvenes homosexuales que ocurre en Euskadi en las últimas semanas. El mes pasado, un joven de Basauri fue atacado entre 13 personas, 9 de las cuales están siendo investigadas por la Ertzaintza, al grito de "maricón de mierda". En su caso, el joven tuvo que ser trasladado al hospital.

"Nadie debe ser discriminado ni por razón de raza, sexo, ideología ni orientación sexual ni mucho menos ser abofeteado. No estamos aquí rogando nuestros derechos, estamos aquí exigiéndolos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo, en especial a Ekain. Como bien sabéis 13 personajes le agredieron hasta el punto que todos sabemos. ¿La razón? Su orientación sexual. No estamos dispuestos a permitir semejante barbaridad, necesitamos estar todos juntos y unidos en esta lucha. Desgraciadamente este no es ni el primer ni el último caso. Por ello, os pido por favor que luchéis junto a todo el colectivo. La homofobia es una pandemia no reconocida, hagámosla conocer", denunciaba entonces Kevin, la pareja de Ekain, el joven agredido, en una masiva marcha en Basauri para condenar el ataque homófobo.