La comisión del Senado cede y se trasladará al Valle de los Caídos a escuchar al prior

La Comisión de Justicia del Senado visitará el próximo 26 de marzo el Valle de los Caídos atendiendo una invitación del prior de la Abadía Benedictina que regenta la basílica, Santiago Cantera, tras negarse a acudir al Senado, una visita en la que no participarán los senadores del grupo socialista.

Así lo ha acordado este lunes la Mesa y Portavoces de la comisión, reunida antes de la comparecencia del abogado Eduardo Ranz, que representa a familiares de víctimas enterradas en el Valle de los Caídos y quien explicará la situación jurídica de las exhumaciones de restos autorizadas judicialmente pero paralizadas por el prior, la de los hermanos Lapeña.

Santiago Cantera estaba convocado hoy también a la sesión de la comisión, pero el prior se ha negado, si bien en la carta en la que explicó su negativa a la Cámara Alta, también invitó a los senadores a visitar el monumento. Aduce que está muy ocupado con sus obligaciones religiosas en la abadía.

El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha confirmado al comienzo de la reunión de la comisión que sí acudirá a la entrevista con el abad, pero ha reprobado la actitud de Santiago Cantera, que aludió a su "condición de religioso" para rechazar la convocatoria de la Cámara Alta, algo que el nacionalista vasco asegura no entender.

Jon Iñarritu, de EH-Bildu, ha añadido que si bien el prior no estaba obligado a acudir al Senado, es responsable de la gestión de un patrimonio público y "hubiera tenido todo el sentido" que acudiera a la comisión, y ha destacado que argumentara que no tenía tiempo para declarar en el Senado aunque sí para organizar esta visita al "parque de atracciones del franquismo".

Desde Unidos Podemos, Joan Comorera ha considerado una "absoluta falta de respeto" la negativa de Cantera a declarar en el Senado, y ha subrayado su "deber moral" para dar explicaciones a la soberanía nacional y apuntar que su grupo "no descarta" realizar la visita a la basílica. Y lo hará "en función de atender necesidades de las víctimas" y "para buscar una solución, que es lo que necesitan las víctimas y se cumpla una sentencia judicial firme".

En nombre del grupo socialista, Tontxu Rodríguez ha manifestado que las "excusas" del prior son una falta de respeto a la Cámara y una "humillación" a las víctimas del franquismo, y ha anunciado que el grupo socialista no acudirá a la cita "sea el día que sea".

"Desconozco los deberes que Cantera tenga hoy, pero podía haber sacado una hora para acudir al Senado, de la misma manera que saca tiempo pare recibir a los senadores", ha apuntado. También ha reprobado que el abad aludiera a su condición de religioso para excusarse y ha censurado que pretenda que "los hábitos tapen la legalidad y oculten la democracia".

Ha aprovechado el senador del PSOE para criticar algunas actividades religiosas que se llevan a cabo en la abadía, como las misas en memoria del dictador Francisco Franco de cada 20 de noviembre y ha dicho que si el abad no retira los recursos contra las exhumaciones "se estará riendo de todos nosotros" y también de las víctimas enterradas en el mausoleo franquista.

La portavoz del grupo popular, Esther Muñoz, ha considerado una "oportunidad perdida" la ausencia del prior, pero ha recordado que el monje "estaba en su derecho" a no comparecer. El PP, ha proseguido, ve en esta invitación "una oportunidad" y ha emplazado al PSOE su negativa a acompañarlos a la visita del día 26; además ha criticado al senador Iñarritu por referirse al Valle de los Caídos como un "parque de atracciones del franquismo", por tratarse de una falta de respeto a los allí enterrados.

Aunque el grupo socialista no lo ha anunciado formalmente en la reunión de la Mesa y Portavoces, fuentes de esta formación han confirmado que tras la negativa del abad a acudir al Senado van a pedir que se cite en su lugar al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

El grupo socialista llamó al prior a la comisión porque pretendía queexplicara a la Comisión de Justicia los motivos por los que se niega a facilitar las exhumaciones de los restos de dos hermanos anarquistas enterrados en el recinto del Valle de los Caídos, Manuel y Antonio Lapeña, pese a que un juzgado autorizó sacarlos a petición de sus familiares.

Los benedictinos han paralizado la operación tras recurrir esta decisión judicial bajo el argumento de que la operación podría dañar la basílica, donde también está enterrado el dictador Francisco Franco y el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.