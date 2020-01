La cúpula episcopal se rebela ante el pacto PSOE-Unidas Podemos y llama a "rezar por España"

Si Dios –o las reacciones a la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Quim Torra– no lo impiden, el martes habrá nuevo Gobierno. Un Gobierno que ha generado "inquietud" en la cúpula episcopal española. Tanto, que su presidente y vicepresidente, los cardenales Ricardo Blázquez y Antonio Cañizares, han hecho sendos llamamientos a "estar muy alerta" y a "orar por España" ante la "situación crítica" que, sostienen, vive nuestro país por la posibilidad de un Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

Sorprende la virulencia teniendo en cuenta que, pese a que el programa del gobierno de coalición sí apunta a una revisión de las inmatriculaciones de bienes, el fin de las ayudas a los colegios que segregan por sexo o que la clase de Religión dejará de tener alternativa, ni Sánchez ni Iglesias han incluido la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, pese a que tanto PSOE como Unidas Podemos llevaban esta medida en sus programas electorales.

Tampoco contempla el acuerdo tocar la financiación, ni el modelo de escuela pública, ni la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas o la Sanidad y, en cuanto a la Religión, la escuela concertada no verá mermada su presencia, y los profesores de esta materia seguirán siendo contratados (y despedidos) por los obispos, sin dar razón alguna... aunque quien pague los sueldos sea la Administración.

Perplejidad y horizonte incierto

Pese a ello, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez (abandonará su puesto en marzo, cuando haya elecciones entre los obispos españoles), concedió una entrevista a la web de su diócesis, en la que asegura sentir "inquietud" ante la formación de un Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

"Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del Gobierno y después en la gobernación diaria del Gobierno ya constituido, pero tengo inquietud", sostuvo el cardenal Blázquez, que insistió en que en España existen "cuatro o cinco partidos de ámbito nacional con consistencia".

"Pediría que el espíritu de la Transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no se olvide, porque si no, es muy difícil poder convivir los distintos. Espero que no se formen bloques de una parte y de otra, no reproduzcamos nuestra historia en capítulos penosos", subrayó el presidente la Conferencia Episcopal, quien invitó a estar "muy alerta" ante las decisiones que pueda tomar el futuro Ejecutivo.

"Una hora crucial"

Más allá de Blázquez ha ido el cardenal Antonio Cañizares. El arzobispo de Valencia, actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal y señalado por algunos sectores como candidato a suceder a Blázquez –aunque cumplirá su edad de jubilación en breve–, ha enviado una carta a todos los católicos en la que les invita a que "en todas las iglesias se ore por España, que se eleven oraciones especiales por España, que en todas las Misas se ore por España, en los conventos de vida contemplativa se ore intensamente por España".

En la carta, que lleva por título un revelador 'En esta hora crucial para España, ¡orad por España!', el purpurado considera que el país se encuentra ante una "situación crítica, de verdadera emergencia de cara su futuro".

"La situación urge y apremia", sostiene el purpurado en una carta pastoral enviada a toda la diócesis. "Nos encontramos en España con una situación crítica, de verdadera emergencia de cara a su futuro. Muchísimo va a depender de lo que suceda estos días. Lo que digo no es ni retórica ni dramatismo estéril. Es así y no hay que darle vuelta: hora crucial y de emergencia", concluye Cañizares.

Las corrientes cristianas progresistas: "Esperanzador"

Las palabras de la cúpula episcopal contrastan con el comunicado conjunto emitido por las corrientes cristianas del PSOE y de Unidas Podemos, quienes consideraban "un compromiso esperanzador e ilusionante" la formación de un Gobierno de coalición progresista, que consideran "una herramienta fundamental para superar el empobrecimiento y la desigualdad", al tiempo que "alaban el compromiso de Iglesias y Sánchez por la "construcción de una sociedad abierta, inclusiva, tolerante, justa, fraterna y centrada en el bien común".

También, de las del obispo de Sant Feliu, Agustí Cortés, quien en su carta pastoral de esta semana avala el pacto PSOE-ERC que, en principio, permitirá la investidura de Sánchez. "Siempre será mejor la tranquilidad de un pacto que la crisis del enfrentamiento continuo", y añade que "si los pactos son verdaderamente un bien para la sociedad, bienvenidos sean", destacó el prelado.

Toda la información en www.religiondigital.org