Las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 18% en el primer trimestre del año

Las denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se han incrementado un 18,2% en el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo temporal de un año antes. Así consta en el informe de criminalidad que trimestralmente elabora el Ministerio del Interior. De enero a marzo de 2018, el número de denuncias por este tipo de delitos fue 3.011, para pasar a las 3.576 en el mismo lapso de tiempo de este año. Este es el delito que más crece en número de denuncias.

Fuentes del Ministerio del Interior atribuyen el incremento de los delitos sexuales a una mayor concienciación social, a una menor tolerancia a estos comportamientos y a una mayor disposición a la denuncia.

Los datos del primer trimestre refuerzan la tendencia que lleva varios años produciéndose: de 2012 a 2018, las denuncias por este tipo de delitos, que incluyen agresión y abuso sexual, acoso, pornografía de menores o provocación sexual, ha aumentado un 53%. Si analizamos únicamente las denuncias por agresión y abuso sexual (con y sin penetración), el alza se sitúa en el 60% en estos últimos seis años, según el análisis hecho por eldiario.es con datos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, los balances de criminalidad que publica Interior no aparecen desglosados por todos los tipos de delitos que incluye este supuesto penal, por lo que no es posible hacer la comparación detallada con este primer trimestre de 2019. El único que aparece aislado es el de "agresión sexual con penetración", que con respecto al periodo temporal de enero a marzo de 2018 prácticamente permanece invariable (378 denuncias frente a 379).

Aunque los datos siguen representando la punta del iceberg de esta realidad, habitualmente oculta, en los últimos años se ha dado una ruptura del silencio sin precedentes. Tanto el caso de 'la manada' como el movimiento #MeToo y el #Cuéntalo español han logrado poner en el centro del debate de la violencia sexual. Junto a ello, cada vez más personas revelan que han sido víctimas de abuso en la infancia, en parte, gracias a los casos desvelados en el seno de la Iglesia Católica.