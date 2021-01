España registra 492 nuevos fallecidos, suma 40.285 contagios y roza ya los 900 casos de incidencia

El Ministerio de Sanidad ha registrado 40.285 nuevos casos de coronavirus, de las que 18.462 se han dado en el último día. Se trata de una cifra superior a la de ayer, cuando fueron 36.435. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado en España 2.670.102 personas confirmadas por test.

Por regiones, la Comunitat Valenciana es la que más casos suma este miércoles: 9.286 y 1.823 de ellos en las últimas 24 horas. Tras ella, Andalucía notifica 6.687 y 973 respectivamente; Madrid, 6.188 y 5.100 y Catalunya, 4.665 y 2.091.

Respecto a los fallecidos, el balance de este miércoles añade 492 nuevos, lo que eleva el total a los 57.291. De ellos, 1.685 se han producido en la última semana.

La incidencia acumulada roza ya los 900 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y se sitúa en los 899,93. En la jornada de ayer, el dato era de 893,91 positivos. La última vez que el dato se mantuvo a la baja fue el pasado 4 de enero.

Hay seis comunidades con la incidencia por encima de los 1.000. La que más alto tiene el dato a nivel nacional es la Comunitat Valenciana (1459,82), seguida de Castilla y León (1397,30), la Región de Murcia (1347,35), La Rioja (1303,35), Extremadura (1283,78) y Castilla-La Mancha (1269,34). Al otro lado, las que tienen ese dato más bajo son Canarias (187,24), Cantabria (394,10), Euskadi (468,16) y Navarra (491,74).

En lo relativo a la presión hospitalaria, actualmente hay 30.789 pacientes de COVID ingresados, lo que se traduce en un 24,03% de ocupación de camas. De ellos, 4.515 necesitan tratamiento en unidades de cuidados intensivos, esto es, más del 40% de las camas –el 41,90%– están destinadas solo a enfermos de esta patología. En las últimas 24 horas se han dado 3.531 altas en estos centros sociosanitarios y han llegado 3.597 personas más.

Los datos llegan en una jornada en la que se ha producido el relevo en Sanidad. El ya exministro Salvador Illa ha dicho este miércoles al entregarle la cartera a la hasta ahora titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que se despide de sus responsabilidades con "sentimientos encontrados" después de haber vivido en el Ministerio que dirigía los momentos "más complejos" de su trayectoria profesional y también de haber aprendido "el valor y la necesidad de lo público".

Illa ha ensalzado a Darias en este acto y le ha dicho que afronta en adelante una "tarea dura", aunque muy agradecida: "¿Qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de los conciudadanos?"

También hoy, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que la autonomía suspende durante las próximas dos semanas la vacunación a personas que se les vayan a suministrar primeras dosis. Además, ha asegurado que el Gobierno regional no tomará nuevas medidas para frenar la expansión del virus: "No queremos tomar más medidas... si la situación empeorara, entendemos es el Gobierno de España el que tiene que tomar cartas en el asunto".

Al mismo tiempo, Catalunya ha reconocido también que tendrá que retrasar la segunda dosis a 10.000 personas. El Departamento de Salud ha asegurado que no solo está priorizando completar la segunda dosis antes que administrar la primera a más gente, sino que muchos de los que tendrían que recibir esa segunda dosis estos días van a tener que esperar una o dos semanas. Aun así, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha asegurado que este traspié "no será un problema", puesto que pueden transcurrir hasta 41 días entre una dosis y la otra, y ese plazo máximo no lo van a superar. "No prevemos que nadie pendientente de la segunda dosis supere este plazo", ha dicho.

Además, en Baleares, el Govern ha anunciado que Formentera pasará desde este sábado a un nivel 4 de alerta reforzado, en el que, entre otras cosas, se cierra la hostelería, donde solo se podrá acudir para recoger comida para llevar –hasta las 22.00 horas– o pedir a domicilio, en este caso, hasta las 0.00 horas, salvo excepciones como centros sociosanitarios, hoteles o lugares de trabajo. Asimismo, las reuniones quedan reducidas a convivientes, salvo personas que vivan solas, parejas o cuidados y el comercio no esencial deberá finalizar a las 20.00 horas. Puedes consultar todas las medidas de las comunidades aquí.