Los grupos ecologistas recuerdan en su reunión con Pedro Sánchez que la crisis ecológica es una emergencia social

Los cinco mayores grupos ecologistas han salido satisfechos de su reunión con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. WWF, Ecologistas en Acción, SEO-Birdlife, Amigos de la Tierra y Greenpeace le han expuesto a Sánchez que la combinación de crisis climática y de biodiversidad ha creado una "emergencia social".

Las asociaciones habían avisado antes de entrar a este encuentro que no abordarían asuntos relativos a la formación de Gobierno. "En honor a la verdad, el presidente en funciones no ha sacado el tema", dice la directora de SEO, Asunción Ruiz. Ruiz ha insistido en que "tenemos una década para abordar esta crisis. La transición ecológica es una oportunidad, pero no debe limitarse a lo energético: este país se seca, se vacía, se empobrece. Es el momento de exigirlo", remata.

Samuel Martín-Sosa, que ha acudido en nombre de Ecologistas en Acción, ha insistido tras la conversación que han trasladado a Sánchez que "la crisis es de tal calado que requieren medidas drásticas y urgentes". Y ha añadido que Sánchez necesita "pensar en términos de crisis" lo que engloba no solo "dejar el carbón sino replantearse el modelo productivo, el consumo y el urbanismo".

El director de Greenpeace, Mario Díaz, coincide en que ha sido un acto positivo "pero me voy preocupado porque creemos que ya está bien de concepto y queremos concreción". Y acentúa la "necesidad de que haya un gobierno porque necesitamos, por ejemplo, seguridad jurídica para la transición ecológica con una ley de cambio climático".

Además, el directivo de Greenpeace comenta que han explicado a Sánchez que se necesita una "fiscalidad valiente" para que haya un reparto de la carga de esfuerzos para la transición y "dejar de subvencionar los obstáculos como los carburantes".

Como no todo es emisiones de CO 2 , Díaz remacha que con la crisis ambiental toca responder a preguntas como "¿qué pasa con la biodiversidad y el gran reto del agua? ¿Vamos a mantener la gestión como hasta ahora?"

La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera –que ha asistido al encuentro– ha asegurado que la entrevista "ha sido muy interesante. Ha salido a relucir que la agricultura, desarrollo rural, las infraestructuras, la fiscalidad, la economía, la justicia y la libertad de expresión forman parte del gran eje de la Transición Ecológica. Y que no hay tiempo que perder".

Esta reunión ambiental se encuadra en la batería de encuentros con diferentes colectivos que ha diseñado Moncloa y que arrancó la semana pasada con grupos feministas. El próximo jueves, Pedro Sánchez tiene previsto verse con los sindicatos.