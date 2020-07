Honduras roza los 24.000 contagios y acumula 639 muertos por el coronavirus

Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- Honduras registró este domingo 1.022 casos nuevos de COVID-19, con lo que llegó a 23.943 contagios acumulados y 639 fallecidos desde que se reportaron los primeros dos casos de la enfermedad el 11 de marzo pasado.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) indicó en cadena nacional de radio y televisión que para detectar los 1.022 nuevos casos de realizaron en las últimas horas 1.796 pruebas y que además se confirmaron 10 fallecimientos por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

La mayor cantidad de fallecidos (7) fue reportada en el departamento de Francisco Morazán, que hoy sumó también 348 nuevos contagios, añadió.

Hay en territorio hondureño 1.350 pacientes hospitalizados, 52 en unidades de cuidados intensivos, 377 en condición grave y 921 estables, añadió el organismo.

Las autoridades sanitarias aseguraron hoy que 103 recibieron el alta médico, es decir, que un total de 2.490 afectados ya se recuperaron clínicamente de la enfermedad, que en Honduras registra una de letalidad del 2,66 %.

MÉDICOS AMENAZAN CON CERRAR HOSPITALES

Honduras, un país de 9,3 millones de habitantes, la mayoría pobres, vive una escalada de contagios, especialmente en Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, sus dos ciudades más importantes, lo que llevó a las autoridades a suspender en estas regiones desde el 21 de junio la primera fase de la reactivación económica que había iniciado día 8 de ese mismo mes.

Médicos del sector público amenazaron hoy con cerrar los hospitales si las autoridades de Honduras no cierran las maquilas (industrias manufactureras) y los negocios no esenciales durante tres semanas en seis municipios del país por el alto número de contagios con COVID-19.

“Tenemos que poner un alto ya, no podemos seguir llorando los muertos, pero ya no más, ya no soporto este dolor, si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales, no se puede seguir llorando cada semana a un colega, esto no puede seguir compañeros”, dijo el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos.

Los especialistas piden el cierre de las maquilas y comercios en los municipios de San Pedro Sula, Villanueva Choloma y La Lima, en el departamento caribeño de Cortés; Quimistán, en San Bárbara (occidente), y El Progreso, en Yoro (norte).

NUEVO CENTRO DE TRIAJE

El canciller hondureño, Lisandro Rosales, anunció hoy la habilitación de nuevo centro de triaje en el gimnasio de la Universidad Católica de Honduras (privada), con capacidad para atender hasta 1.200 personas diarias.

"Tendremos aproximadamente unos 19 médicos atendiendo, dos químicos farmacéuticos, 7 microbiólogos y 21 enfermeras para asistir a los pacientes de COVID-19", explicó.

Rosales, también comisionado presidencial para la atención de la pandemia, dijo que el nuevo centro de triaje busca atender a unas 400.000 personas que residen en al menos una docena de barrios y colonias cercanos.

"Este triaje de la (Universidad) Católica sirve para que las personas acudan también de manera inmediata, cuando sientan los primeros síntomas, tras algún contacto que hayan tenido con otro infectado", enfatizó el jefe de la diplomacia hondureña.

Señaló además que esta semana será habilitado como centro de triaje el anexo B del Centro Cívico Gubernamental, en el que se instalarán la mayoría de las instituciones estatales en Tegucigalpa.

El Gobierno y la Asociación de Municipios de Honduras analizan la posibilidad de habilitar más centros de triaje en el país centroamericano.