La justicia absuelve a un hombre de abuso sexual a una menor de once años porque aparentaba más edad

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un hombre acusado de abusar de una niña de once años en un parque de Madrid en 2014. Según ha adelantado la Cadena Ser, los magistrados fundamentan su decisión en que la víctima aparentaba más edad y actuó "de forma natural". Los hechos ocurrieron en verano mientras paseaban a sus perros cuando el hombre, que tenía 25 años, le propuso mantener relaciones sexuales. La edad de consentimiento, sin embargo, estaba entonces fijada en los 13 años y un año después a la niña se le reconoció una discapacidad del 65%.

El fallo, que es firme después de que ni Fiscalía, que pedía nueve años de cárcel, ni la familia haya decidido llevar el caso ante el Tribunal Supremo, ha considerado que el joven no es culpable al entender que "no se ha probado que conociera la edad" de la niña dada su "naturalidad en la forma de actuar y la apariencia externa de la misma". Según la sentencia, el joven no se planteó "en ningún momento" averiguar su edad "dada la rapidez con que sucedieron los hechos".

El tribunal asegura que la niña cambió varios detalles de su declaración ante la Policía y ante la justicia después, por lo que no le otorga la credibilidad suficiente. Algo que, por el contrario, sí hace con el joven, que también varió su versión al asegurar primero que pensó que tenía 15 años y después elevar la cifra a los 19.

Sobre si aparentaba más edad o no, la Audiencia Provincial se basa en tres testimonios, según cita la Cadena Ser: "el de una pediatra del hospital en el que fue atendida, que en el juicio dijo que su apariencia 'se correspondía con su edad, algo mayor, pero es algo variable a esa edad', el de otra forense que afirmó que 'no llegó a ver a la víctima' y en el auto del juez que en 2014 decidió no enviarle a prisión afirmando que 'pudiera aparentar una edad superior a sus once años reales'".

Esta es la segunda sentencia sobre el caso después de que el Tribunal Supremo ordenara repetir el fallo después de que los mismos jueces de la Audiencia Provincial de Madrid ya decidieran absolver al hombre. Según el Alto Tribunal, se dio un déficit de argumentación: "No pensó que pudiera tener menos de trece años, a pesar de lo cual tampoco intentó aclarar la verdadera edad de la menor". Algo incompatible con la absolución si el hombre decidió activamente no averiguar la edad. La familia, sin embargo, ha decidido no proseguir con el proceso.