Madrid estudia ampliar el toque de queda hasta las 7 de la mañana

Madrid, 21 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este lunes que el Gobierno madrileño está estudiando la posibilidad de ampliar la restricción de movilidad nocturna "como mínimo" una hora más, hasta las 07.00 horas, para así evitar que la gente "siga yendo a fiestas".

En la actualidad, continúa en vigor en toda la Comunidad de Madrid la limitación de movimiento entre las 00.00 y las 06.00 horas, salvo por causa justificada.

Entre el 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y el 1 de enero, con motivo de la Nochebuena y la Nochevieja, este toque de queda nocturno se reduce de 01.30 a 06.00 horas.

En declaraciones a los medios en la sede del Gobierno regional, Ayuso ha dicho que está valorando la medida del toque de queda nocturno con la Consejería de Sanidad para ampliarla "como mínimo" una hora más, hasta las 07.00 horas.

"Es en las fiestas particulares en los domicilios, donde hay relajación y confianza y donde se está produciendo el mayor número de contagios", ha advertido la presidenta.

Por otro lado, ha informado de que esta tarde hay prevista una reunión entre la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 junto con el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, "para ver si entre todas las administraciones ponemos dispositivos especiales para evitar aglomeraciones y situaciones que pudieran propagar el virus".

En declaraciones a los periodistas, tras visitar el Belén de la Asociación Mensajeros de la Paz, en la Ermita Humilladero Virgen de la Soledad, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido que la incidencia acumulada de casos de coronavirus está subiendo "de forma moderada" en la región madrileña, cuando hasta la semana pasada estaba bajando.

"Si sigue aumentando la incidencia acumulada, no descartamos tener que tomar nuevas medidas", ha asegurado Aguado, quien ha mostrado su deseo de que no haya que tomar medidas adicionales como ha hecho falta en otros momentos.

Ahora "vienen fechas clave", Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Reyes, en las que "hay muchos encuentros familiares y tenemos que extremar la precaución si no queremos propiciar una tercera oleada", ha resaltado el también portavoz del Gobierno regional.

Al ser preguntado por las imágenes de reuniones de jóvenes sin mascarilla en la Ciudad Universitaria, Aguado ha indicado que "a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer" y ha agregado que la situación es lo suficientemente grave como para que cada uno actúe de forma responsable.

"Aquel que quiera incumplir las normas lo va a hacer. Ya no puedo decirlo más veces, ni yo, ni la presidenta, ni todos los líderes políticos que estamos pidiendo, por favor, responsabilidad a los ciudadanos y que no le perdamos el miedo al virus", ha apuntado.

"Cuando le perdemos el miedo y el respeto al virus, cuando bajamos la guardia, cuando pensamos que a nosotros no nos va a pasar es cuando es más posible el contagio", ha recalcado.

Por otra parte, Aguado ha dicho que es "una mala noticia que antes de que acabe el año los madrileños no podamos ir libremente a una farmacia a hacernos un test de antígenos" y que no entiende por qué el Gobierno de España no lo autoriza.