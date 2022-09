Casi la mitad de las mujeres se medica por el dolor de regla y solo un 16% ha pedido la baja alguna vez

La regla le duele a casi todas las mujeres. Son un 71,2% de las que tienen entre 15 y 49 años las que responden que sí cuando se le pregunta, tal y como ha hecho la Sociedad Española de Contracepción (SEC). La organización ha presentado este jueves los resultados de su encuesta anual sobre anticoncepción, que esta vez ha interrogado también a las 1.800 mujeres que conforman la muestra sobre la menstruación. No a todas, sin embargo, les duele igual: casi la mitad, el 45%, requiere usar medicación analgésica y un 33% ha sentido en alguna ocasión la necesidad de pedir la baja o no acudir a su actividad diaria por este motivo, pero solo la mitad de estas, el 16,8%, lo ha hecho.

Ni es abortiva ni las jóvenes la toman "como gominolas": los bulos que siguen rondando a la píldora del día después

Saber más

Es una de las conclusiones más destacadas del sondeo, que por primera vez se ha planteado el tema después de que la reforma de la Ley del Aborto incluyera una baja especial por reglas dolorosas. La norma ya está tramitándose en el Congreso, pero en su momento la medida causó un enorme revuelo y fue muy debatida en el seno del Gobierno. Justo este jueves el Ejecutivo anunciaba otra medida que tiene que ver con la menstruación: la rebaja del 10 al 4% del IVA de los productos para la regla, a los que se añaden también los preservativos y anticonceptivos.

La portavoz de la SEC, Paloma Lobo, considera que aquello “sirvió para visibilizar” un tema “muy silenciado y que es tabú”, ante lo que ha destacado la importancia de “investigar” y arrojar luz sobre la menstruación. “Cuando estudias ginecología, la regla, que tiene la mitad de la población, ves que está muy poco representada”, ha añadido.

Entre los resultados obtenidos, hay un gran número de mujeres que afirma tener dificultades para hacer su vida normal a consecuencia del dolor y/o del sangrado de sus reglas, en concreto, el 37,6%, mientras que dos de cada diez utilizan anticonceptivos como tratamiento de los síntomas asociados.

Todos los porcentajes se elevan en el caso de mujeres jóvenes. Por ejemplo, seis de cada diez chicas de entre 20 y 24 años requieren medicación por el dolor y la mitad han sentido alguna vez la necesidad de no acudir al trabajo, a clase o a su actividad diaria. Entre las menores de 25 años, un 30% ha acabado no yendo en alguna ocasión.

Actualmente es posible que las mujeres se pidan una baja en el trabajo debido al fuerte dolor que pueden experimentar, pero es algo muy poco habitual. La intención del Gobierno con la regulación de una incapacidad temporal especial es que sean incapacidades pagadas al 100% por la Seguridad Social desde el primer día. Según revela la encuesta, más de la mitad de las mujeres considera que actualmente no acudir al trabajo por dolores menstruales “puede tener consecuencias laborales” negativas.

El preservativo, el anticonceptivo más utilizado

La encuesta de anticoncepción, que solo pregunta a mujeres, dibuja este año un panorama que sigue las tendencias de sondeos anteriores. La edad media de inicio de las relaciones sexuales es de 18,3 años, una edad que se ha ido adelantando con el paso de las generaciones: de esta forma, las menores de 20 inician de media las relaciones sexuales a los 16,2 años, mientras que las mayores de 49 lo hicieron a los 19,7. En total, el 86,8% de las mujeres menores de esa edad han mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión.

En cuanto al uso del método anticonceptivo, la mitad declarara que “nunca” las mantiene “sin algún método anticonceptivo”; el 20,2% señala que no lo hace “casi nunca” y casi una de cada cuatro, el 24,5%, reconoce que mantiene relaciones sexuales sin protección “con bastante frecuencia”.

Como ha ocurrido en balances anteriores, el preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado, que reconoce usar un 35,7% de las mujeres. Le sigue la píldora (17%) y a mucha distancia los demás: el DIU hormonal (3,8%), el DIU de cobre (2,9%), el anillo vaginal (1,9%) o el implante (1,7%). El 22,4% de las mujeres afirma que no utiliza ninguno.

Un dato que “condiciona el riesgo de un embarazo no deseado”, reza la Sociedad Española de Contracepción, que divide la cifra: el 27,5% no utilizan ningún método porque no mantiene relaciones sexuales, el 35,9% asegura no precisarlo por diferentes condiciones (menopausia, infertilidad o deseo de embarazo) mientras que el 34,3% restante sería la proporción de mujeres que están en riesgo de embarazo no deseado.

En cuanto al uso del preservativo, la sociedad médica advierte de que se considera un método “de baja eficacia” debido “en muchas ocasiones a problemas de uso”. De hecho, un tercio de las mujeres que lo utilizan reconocen hacerlo “de forma inconsistente” y entre los motivos destacan que “fueron relaciones imprevistas y no estaba disponible” (un 26%), “pérdida de sensibilidad” (19,2%), “interrumpe la relación” (12%), “el precio” (12,3%) o que el hombre con el que mantenían relaciones sexuales no quería usarlo (12,3%).