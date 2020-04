La cifra diaria de muertes con coronavirus baja de los 400 por primera vez en un mes y los casos totales superan los 200.000

En las últimas 24 horas han fallecido 399 personas con coronavirus en España. Es la cifra más baja desde el 22 de marzo −ese día fueron 394− y se marca así otro mínimo después del dato del domingo, cuando se contabilizaron 410 decesos. Las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria han ascendido a 20.852, según la información del Ministerio de Sanidad de este lunes.

En el último día hay 4.266 nuevos contagios detectados. El número de casos desde el inicio de la pandemia ha superado los 200.000: según Sanidad, se han alcanzado 200.210 en todo el país. En este número no están incluidas las personas asintomáticas a las que se les ha hecho un test de anticuerpos (solo los positivos que han desarrollado la enfermedad) porque no todas las comunidades han remitido hasta el momento esa información. Si se me suman los datos que se conocen hasta ahora, las personas que han dado positivo son 201.517. De estos 1.307 individuos no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad.

Además, se han recuperado 80.587 pacientes. Sanidad reportó ayer 77.357, pero no se han producido 3.230 altas: lo que ha ocurrido es que se ha solucionado el problema con la cifra de Galicia (la Xunta estaba notificando las altas hospitalarias y no las epidemiológicas) y se han ajustado los datos históricos, de manera que en Galicia la cifra de altas acumuladas se ha elevado a 1.548. Así, las nuevas recuperaciones a nivel estatal son 1.694, según la información del Ministerio que encabeza Salvador Illa, de las cuales 449 se han producido en la Comunidad de Madrid y 243 en Catalunya. Las personas que se han curado de coronavirus representan el 40,25% del total de los casos.

Cómo ha evolucionado el brote en cada comunidad autónoma

Evolución del número de casos confirmados de COVID-19 desde el día en el que se contabilizaron más de 100 casos y más de 10 muertes en cada comunidad autónoma. Eje en escala logarítimica.

Casos Muertes

La velocidad de contagio continúa su reducción. El incremento con respecto al día anterior es del 2,18%, similar al de sábado y domingo. Debe tenerse en cuenta que los fines de semana se producen retrasos en las comunicaciones por parte de las comunidades autónomas. Las autoridades sanitarias han explicado en jornadas anteriores que este es el motivo de que se experimenten cifras más bajas durante el fin de semana y exista un 'repunte' los martes.

Sanidad trata de homogeneizar los datos aportados por las comunidades, aunque en el balance de este lunes continúan las diferencias. Galicia y Madrid son las únicas que ofrecen datos de personas ingresadas en UCI a día de hoy, pero no la cifra acumulada. En el caso de las hospitalizaciones, solo la Comunidad de Madrid aporta el número de ingresados en el momento.





Más de 700.000 pruebas PCR a la semana

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado este lunes que la incidencia del coronavirus "está bajando mucho, incluso más de lo que pensábamos". Simón ha apoyado esta afirmación en la idea de que, desde la última semana de marzo han pasado de realizarse 200.000 PCR a la semana a más de 700.000.

"Si hacemos casi cuatro veces más PCR íbamos a tener un incremento en el número de pacientes, pero no ha sido así", ha explicado. En concreto, Simón ha indicado que durante los últimos días de marzo y los primeros de abril el grado de positividad fue del 26,8%; la primera semana de abril, del 18%; del 8,4% en la segunda; y en la última semana de abril, fue del 3,2%. "Esto, en términos epidemiológicos, si los criterios son más o menos homogéneos, está asociado a una disminución de la incidencia de la enfermedad", ha dicho.