La ola de calor en cada provincia: compara la temperatura de cada día con la media histórica

Datos de las últimas 24 horas, actualizados a 20 de julio a las 7 h.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas de los registros de las temperaturas máximas recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde 1950 (o desde el primer año disponible) y analizados por elDiario.es. Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua o, en su ausencia, de otra estación de la provincia con las mismas características. Ver metodología.

Este mapa muestra cuántos grados por encima o por debajo de la media histórica de las máximas (entre 1981 y 2010) está la temperatura más alta registrada en las últimas 24 horas.

¿Qué provincia registra la temperatura máxima más alejada de lo que le tocaría por la época? ¿Hay alguna que alcance niveles récord de calor? La AEMET considera los años entre 1980 y 2010 como etapa de referencia para calcular las “temperaturas normales” en cada territorio. Según la diferencia entre la media de ese periodo y los registros actuales se puede ver si hace más calor de lo que sería habitual.

En la siguiente tabla se ordenan todas las provincias según los grados por encima o por debajo que está su temperatura más elevada de las últimas horas respecto a esa media de referencia calculada para el mes actual. Además, también se muestra el porcentaje de días del mismo mes de los años anteriores que habían registrado una temperatura más alta en cada provincia.

Para poner en contexto las máximas diarias de este 2022, en el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la temperatura máxima diaria en cada provincia pero también el valor que sería normal para ese día del año y los extremos más altos y más bajos registrados anteriormente. Con el menú se puede consultar la evolución de las máximas en cualquier provincia.

El calor actual no es solo cosa de un día. Para ver si realmente si las temperaturas de este verano están siendo más altas de lo habitual, comparamos las máximas registradas este año con el período de referencia.

El científico Ed Hawkins popularizó el uso de los climate stripes (“rayas climáticas”), unos gráficos en forma de código de barras que recogen la evolución de la temperatura media de cualquier lugar, la comparan con la media de cada año y la muestran con un código de color.

El siguiente gráfico usa esa idea para mostrar cómo de alejadas han estado, año a año, las medias de las máximas de los mismos días que han pasado desde el inicio del verano hasta hoy respecto a la media de 1980 a 2010. Es decir, un reflejo del calentamiento global en cada provincia española.

¿Está siendo 2022 un verano especialmente caluroso en tu territorio? Para ver con más detalle cómo está evolucionando el calor de este verano en cada territorio, la siguiente tabla permite ordenar las provincias según la temperatura más alta que han alcanzado desde el inicio de junio y la media de las máximas desde entonces. Además, se muestra la diferencia en grados respecto a la normal y los veranos anteriores en que se habían registrado temperaturas más altas.

La tabla también incluye los picos de calor: el número de días del verano actual en qué la máxima ha estado entre las más altas alcanzadas históricamente en ese período. Por último, se puede ver el porcentaje de días hasta ahora que han registrado máximas por encima de la esperada.

Metodología

Para este artículo se han usado los datos históricos de las temperaturas máximas recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde 1950 (o desde el primer año disponible), extraídos de su API y analizados por elDiario.es.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. En su ausencia, su ha usado otra estación de la provincia con las mismas características (por ejemplo, los datos de Palencia corresponden a la estación de Autilla del Pino).

En los casos de Cantabria, Gipuzkoa y Álava los datos de las últimas 24h no proceden de la misma estación que los datos históricos usados para esa provincia, ya que no existe una estación que comparta todos los datos. Sin embargo, se trata de estaciones situadas a pocos metros de distancia en los aeropuertos de estas provincias. Las temperaturas recopiladas por ambas no siempre coinciden, por las condiciones del entorno donde están situadas, pero la variación es de pocas décimas y por eso se han usado para la comparativa.

Cómo indicador de referencia para la “temperatura normal” se usa la media de las máximas entre 1981 y 2010, el periodo temporal considerado por la AEMET para “definir las características climáticas de una zona determinada”. Cómo verano se consideran las fechas del 1 de junio al 31 de agosto, siguiendo las indicaciones de la AEMET.