Las personas sordas piden el uso de lenguas de signos en atención al público

Madrid, 23 sep (EFE).- Las personas sordas reclaman que se garantice el uso de las lenguas de signos en los servicios de atención al público, en el Día Internacional de las Lenguas de Signos, declarado por la ONU para instar a los Gobiernos a fomentar la lengua natural de muchas personas ciegas y sordociegas.

En España, están reconocidas legalmente la lengua de signos española y la lengua de signos catalana; en el mundo existen más de 200 lenguas de signos, tantas como lenguas orales.

"Se trata de la lengua natural de muchas personas sordas y sordociegas, y posee la misma funcionalidad para pensar, comunicar y manejar cualquier concepto que cualquier otra lengua", destaca la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concha Díaz.

Considera que no basta con su reconocimiento en la ley de 2007, sino que es preciso que se apruebe "cuanto antes" un reglamento que la desarrolle. "No hay ley plenamente garantista como los derechos de las personas sordas, si no se traslada a la práctica".

En el manifiesto por esta conmemoración, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) reclama su uso en los servicios de atención al público, "para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad sensorial y garantizar así su pleno ejercicio de los Derechos Humanos".

La federación de sordoceguera destaca sobre todo la urgencia "de disponer intérpretes en centros sociosanitarios para que las personas signantes puedan ser atendidas con todas las garantías".