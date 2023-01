La Policía no vio riesgo “extremo” en ninguna de las mujeres asesinadas en 2021 que habían denunciado

49 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante 2021, cuando hubo un feminicidio a la semana. De ellas, diez habían dado la voz de alarma y alertado a las autoridades de la situación que sufrían presentando una denuncia. Sin embargo, la Policía no vio riesgo “extremo” al analizar el nivel peligro en el que podían estar ninguna de ellas en base al sistema VioGén, que es la herramienta usada para valorar el riesgo de las víctimas. Así lo recoge un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hecho público este miércoles y que aboga por seguir perfeccionando las políticas públicas para prevenir los feminicidios.

El repunte de asesinadas de las últimas semanas pone el foco sobre las evaluaciones de riesgo en violencia machista

Según este documento, la valoración del riesgo mediante este sistema automatizado policial dio como resultado un caso de riesgo alto, cuatro de riesgo medio, dos de riesgo bajo y dos en los que no se apreció la existencia de riesgo. Y no se registró ninguna valoración de riesgo extremo, que es la que obliga a una “vigilancia permanente” de la víctima y un “control intensivo” de los movimientos del agresor hasta que deje de ser una “amenaza inminente”. Además, el informe recoge que tampoco hay constancia de casos en los que el agente instructor no se mostrara de acuerdo con la valoración realizada de manera automatizada por el sistema y procediera a reclasificar el nivel de riesgo.

Precisamente la acumulación de casos durante los últimos días de 2022 y los primeros de 2023 ha derivado en las últimas semanas en reuniones urgentes, declaraciones y el anuncio de nuevas medidas y criterios dirigidos sobre todo a las víctimas que sí denuncian y aun así no encuentran protección. Ante esta coyuntura, muchos ojos están mirando a uno de los engranajes clave en el sistema: la predicción del riesgo que se hace de las víctimas una vez interponen la denuncia.

En la práctica, lo más habitual es que cuando una mujer denuncia, solo se haga una única evaluación, la policial, que es la que hacen los agentes con un cuestionario estandarizado que responde la mujer en base al sistema VioGén y que dará como resultado los citados niveles de riesgo. Para la Fiscalía esta evaluación es “de gran valor”, pero “no siempre es suficiente” y por eso reclama valoraciones añadidas ya en sede judicial “para mayor certeza y seguridad”.

La importancia de estas valoraciones del riesgo radica en que de ellas depende, en parte, las medidas de protección que los jueces adoptan respecto a las víctimas. Según el informe del CGPJ, de las diez mujeres que presentaron denuncia previa, nueve habían solicitado en sede policial medidas de protección que se adoptaron en todos los casos, menos en uno. Es decir, en el 89% de los supuestos se acordaron medidas consistentes en la prohibición de aproximación a la víctima, prohibición de comunicación con ella, prohibición del derecho a tener y portar armas a dos de los agresores y prisión preventiva a otro más. Cuatro de estas mujeres tenían medidas en vigor y, a pesar de ello, fueron asesinadas.

Además, de los procedimientos abiertos a raíz de las denuncias, sólo uno se sobreseyó. En diez se dictaron autos de apertura de juicio oral y en cuatro la instrucción no había concluido cuando se produjo el crimen. Sólo se llegaron a celebrar ocho juicios (todos ellos con sentencia condenatoria) ya que dos de los denunciados respecto de los que se había dictado auto de apertura de juicio oral se suicidaron.

El informe del Observatorio también pone el foco sobre los menores expuestos a la violencia de género. 46 menores han sido asesinados desde 2013 por sus padres o por hombres con los que sus madres mantenían o habían mantenido relaciones. El promedio de menores asesinados de 2013 a 2021 fue de 5,1 al año. En 2021 el número aumentó hasta siete, cifra que duplicó los tres crímenes que se registraron tanto en 2019 como en 2020. En dos de esos seis casos (dos eran hermanos) hubo denuncia previa. Su edad media era de 4,4 años y en todos los casos murieron a manos de sus padres biológicos.

Por otro lado, el informe evidencia que la gran mayoría de las víctimas mortales en el ámbito de la pareja son mujeres asesinadas por hombres. Además de la violencia machista (mujeres asesinadas por su parejas o exparejas hombres), el documento analiza los registros de la llamada violencia íntima, que incluye los casos de violencia en el ámbito de la pareja o expareja siempre que no se trate de maltrato ejercido por un hombre contra una mujer. Pues bien, las cifras muestran que durante 2021 fueron asesinados por violencia íntima seis hombres, mientras que la violencia machista acabó con la vida de 49 mujeres.

Además, el informe dice que no se puede ignorar que un “porcentaje apreciable” de casos de violencia ejercida por mujeres quedaría encuadrado en lo que se conoce como violencia de respuesta, pq había episodios previos de violencia del hombre hacia la mujer. En ninguno de los 49 casos de feminicidio hay constancia de denuncias del varón hacia la mujer.