Los hospitalizados por COVID bajan de los 2.000 por primera vez desde que hay registros de ocupación

España está ya en el considerado como riesgo bajo de contagio de coronavirus según los criterios de Sanidad, después de que este jueves se notificasen menos de 50 casos de incidencia por primera vez desde julio de 2020. Este lunes, la incidencia baja a los 46,08 casos por cada 100.000 habitantes, y continúa su tendencia a la baja.

Sanidad ha notificado además 3.829 nuevos contagios registrados durante el fin de semana, un descenso con respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se registraron 4.271 nuevos positivos. En total, desde el inicio de la pandemia se han infectado por COVID 4.977.448 personas.

Las hospitalizaciones continúan con una tendencia a la baja y este lunes se notifican 1.942 hospitalizados, la cifra más baja desde que hay registros. Sanidad ofreció datos de ocupación hospitalaria por primera vez el 21 de agosto, pero fue el 1 de agosto, con 2.200 personas hospitalizadas por COVID, cuando comenzaron a aumentar los contagios.

Las autoridades sanitarias han informado además de 49 fallecimientos registrados desde el viernes, lo que hace un total de 86.827 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Supone un descenso frente al lunes pasado, que se notificaron 64 decesos.

La sexta ola no será de los niños

La vuelta a la escuela no ha supuesto un repunte de los contagios entre los niños y niñas, los únicos que no están vacunados en España. Los menores de 12 años siguen liderando la incidencia –algo obvio, según los expertos, dado que no están inmunizados– pero la evolución de los contagios desde verano en este grupo de edad ha adoptado la misma curva descendente que el resto: desde el 31 de julio ha caído de 584 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días a 96.

En los datos no se percibe ningún efecto negativo relacionado con el regreso a las aulas "pese a que había un cierto runrún de que los niños causarían la sexta ola". "No ha pasado", señala Quique Bassat, epidemiólogo y coordinador del grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría para la Reapertura de la Escolarización. Los colegios e institutos –en este nivel los chicos y chicas ya están vacunados– son de los pocos espacios sociales que mantienen las restricciones prácticamente invariables respecto al año pasado.