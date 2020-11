Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

10:01 h

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado este viernes un importante acercamiento con el Gobierno para el apoyo de los diputados de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado. Esteban ha asegurado en una rueda de prensa que el PNV ha pactado cuatro enmiendas con el Gobierno entre las que destaca mantener la bonificación fiscal de la que actualmente disfruta el diésel.

"Somos conscientes de que necesitamos avanzar a una fiscalidad verde", ha defendido Esteban, para añadir que "hay que ver los mensajes que se dan y cómo en un momento de presión a la industria". Para el portavoz del PNV, "este impuesto podría suponer la desaparición de miles de puestos de trabajo" por lo que "precipitar esta medida no es nada beneficioso".

Esteban ha asegurado que las negociaciones están siendo "frenéticas" y que su partido está en las conversaciones "sin líneas rojas" públicas. "Eso estrecha el margen para el diálogo. No es nuestro estilo", ha señalado.

Las negociaciones, ha explicado Esteban, se hacen "con el Gobierno" y no con los partidos que lo conforman. "Entendemos que el proyecto es conjunto, debería ser así en un Gobierno de coalición", ha dicho. El portavoz ha sostenido que de los cuatro acuerdos anunciados "algunos tocan a ministerios de Podemos. Hemos hablado con ministros de Podemos sobre estos temas", ha concluido.

El portavoz del PNV ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos negocien enmiendas de forma independiente y se ha referido en concreto a la que Unidas Podemos presentó junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios al menos durante el estado de alarma.

Esteban también ha deslizado críticas contra el anuncio del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre el 'sí' caso seguro de su formación a los Presupuestos del Gobierno. "La proximidad entre Podemos y Bildu no es de hoy", ha dicho el portavoz, quien ha añadido: "No tengo claro si hay acuerdo, en qué consiste o si no lo hay, porque he oído a representantes del Gobierno manifestarse en contra".

Además del acuerdo sobre el diésel, Esteban ha anunciado otras tres enmiendas: 50 millones de euros para un plan renove de la "máquina herramienta"; seis millones para el soterramiento de Zorroza en Bilbao; y una nueva figura contractual en el desarrollo de la formación dual universitaria.

Escribe Aitor Riveiro.