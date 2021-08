Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

09:30 h

143 iniciativas normativas son los deberes que Pedro Sánchez ha puesto al Consejo de Ministros para este año. El Gobierno aprueba este martes el Plan Anual Normativo de 2021, tal y como está obligado para publicar los compromisos legislativos que pretende llevar a cabo a lo largo del año, independientemente de que luego se ejecuten o no. La pandemia obligó a la coalición a reformular sus planes el pasado año y fuentes del Gobierno apuntan a que esa "situación de excepcionalidad" provocó que se aprobaran medidas que no estaban incluidas y que, aún así, se cumpliera con buena parte de los objetivos. Sin embargo, algunos de los compromisos no llegaron a ejecutarse y vuelven a aparecer en las promesas legislativas de 2021, como la ley estatal de vivienda, y otros ni siquiera aparecen en esta ocasión, como los cambios en el Código Penal.

Escribe Irene Castro.