Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

11:02 h

La presidenta de la comunidad de Navarra, María Chivite, ha asegurado en una entrevista en la SER que, por el momento, no se plantean el cierre de Navarra tras un nuevo pico de contagios por coronavirus en la región. La comunidad foral ha notificado este lunes 600 casos positivos, nuevo máximo histórico.

“Los datos de Navarra son malos y parece que hoy tenemos los peores datos de todos los días de la pandemia. Los datos se sitúan por encima de 600, así que esto nos ratifica que las medidas que tomamos ayer había que tomarlas”, ha indicado la presidenta.

Sobre una posible petición del estado de alarma, Chivite la ha descartado ante la duda de su utilidad "en estos momentos". "Por ahora no sé qué cubriría el estado de alarma que no hayamos hecho hasta ahora. Los jueces han ratificado cada una de las medidas que hemos tomado", ha explicado. Asimismo, considera que el estado de alarma debería aplicarse en caso de que fuera necesario confinar a la población, una medida que confiesa que es la "última" a la que se quiere llegar. “No, en estos momentos no nos hemos planteado esa cuestión [el cierre de Navarra] y no es algo que el Ministerio se haya puesto encima de la mesa”, ha zanjado.