Última hora sobre el coronavirus y la política

"La Sanidad no mejora porque no te encuentres con tu ex por la calle". Carme Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) se muestra muy crítica con la gestión de Isabel Díaz Ayuso y con su campaña electoral. "La oposición ha utilizado políticamente la pandemia", asegura la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia. "La situación esperpéntica en la que Ayuso ha metido a Madrid es de ida y vuelta, independientemente del resultado del martes", augura.

La también responsable de Igualdad del PSOE avanza en esta entrevista conjunta de infoLibre y elDiario.es que la ley trans "avanza más de lo que parece". Ha mantenido varias reuniones recientes con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para desatascarla. El texto divide al Gobierno y al propio movimiento feminista y ella insiste en "pisar sobre seguro" y evitar todo riesgo de inconstitucionalidad con garantías que sugiere pero no concreta. Es tajante en rechazar una Ley de la Corona, exhibe sintonía con Yolanda Díaz, nueva vicepresidenta tercera y reconoce que desde que ha estado en el Gobierno no ha tenido vacaciones. "No sé qué es desconectar", dice sin quejarse.

