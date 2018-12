Documentación secreta de Facebook confirma que varias empresas tenían acceso especial a datos personales de los usuarios

Facebook concedió acceso especial durante años a los datos personales de sus usuarios a varias empresas, como Airbnb o Netflix. Un diputado del Parlamento británico ha hecho públicos este jueves documentos oficiales y emails de la compañía que prueban que Facebook mantuvo esta práctica, al menos, de 2012 a 2015.

La cámara británica consiguió los documentos dentro de su investigación sobre la implicación de la red social y Cambridge Analytica en el Brexit. Facebook ha batallado durante varios días para impedir que se hicieran públicos, alegando que son parte de un proceso judicial en California. Sin embargo, la guerra abierta entre el Parlamento del Reino Unido y Mark Zuckerberg, que se ha negado repetidamente a comparecer ante él, ha terminado provocando su publicación.

"Creo que existe un considerable interés público en la publicación de estos documentos. Plantean preguntas importantes sobre cómo Facebook trata los datos de los usuarios, sus políticas para trabajar con los desarrolladores de aplicaciones y cómo ejerce su posición dominante en el mercado de las redes sociales", ha explicado Damian Collins, presidente del comité de Cultura Digital de la cámara británica.

