UE: "El brexit no ha afectado de momento las inversiones en investigación"

Por el momento, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no ha tenido ningún efecto sobre las inversiones y proyectos en investigación y desarrollo, una cooperación clave que el director general para este campo de la UE, Jean-Eric Paquet, espera que se mantenga pese a la ruptura.

Paquet se encuentra esta semana de viaje por Silicon Valley y San Francisco (EE.UU.) para aprender de la experiencia estadounidense y promover el ecosistema innovador europeo, una gira en el marco de la cual concedió una entrevista a Efe:

Pregunta: El Reino Unido, en general, y Londres, en particular, es uno de los principales centros de innovación tecnológica de Europa. ¿Qué implicaciones está teniendo en este sentido el brexit?

Respuesta: "Por el momento, no ha habido cambios de ningún tipo. Durante este año, a efectos prácticos, el Reino Unido sigue siendo parte del mercado europeo. En cuanto a la relación futura con la UE en investigación y desarrollo, todo dependerá de la relación económica general a la que se llegue. Yo soy optimista de cara a que el Reino Unido seguirá muy integrado en el sistema de investigación y desarrollo de la UE, lo que sería beneficioso para las dos partes".

P: ¿Cuál es el motor de innovación tecnológica en Europa?

R: "En Europa no tenemos un Silicon Valley, pero tenemos una serie de centros de innovación mucho más distribuidos. El número de inversiones y acuerdos que se cierran en Silicon Valley es tan grande como el del conjunto de Europa. Y a mi juicio, esta distribución geográfica, lejos de ser un aspecto negativo, puede ser una ventaja".

P: ¿Por qué?

R: "Si miramos aspectos como el tráfico, el precio de la vivienda o el coste de los servicios, empezar una empresa en Silicon Valley es muy complicado. Cada vez es más común que la gente con talento en Europa se quede en el continente y que los europeos que se marcharon, regresen. El gran reto que tenemos en Europa es conectar todos estos ecosistemas porque estos acostumbran a estar basados en un mercado nacional, a veces incluso regional".

P: ¿Se trata, por tanto, como muchas veces se argumenta, de un mercado fragmentado?

R: "No. Precisamente hay que dar al innovador la sensación de que no está confinado a su ecosistema nacional y que debe mirar a Europa como un solo mercado. Existe la percepción de que el mercado interno en Europa está muy fragmentado y que EE.UU. es un mercado integrado, cuando eso no es así. El mercado interno en Europa es una realidad y las diferencias con respecto a EE.UU. son más complejas".

P: ¿Qué quiere decir?

R: "Por ejemplo, si estableces una compañía de tecnología financiera en un país de la UE, recibes inmediatamente derechos de pasaporte y puedes contratar y operar en todos los otros países miembros. En EE.UU., en cambio, para operaciones bancarias de estas características debes registrarte en cada estado en el que quieras operar. En este caso concreto hay más fragmentación en EE.UU. que en Europa. Muchas veces lo que se percibe como fragmentación en Europa es en realidad diversidad lingüística y cultural".

P: ¿Qué ventajas competitivas tiene Europa en innovación?

R: "Tenemos la mejor ciencia del mundo y una tradición de ingeniería de varios siglos. Creemos que Europa está particularmente bien posicionada para el futuro en el campo de la tecnología profunda, es decir, inteligencia artificial, biología sintética, aviones y barcos eléctricos, etc".

P: ¿Y qué es lo que puede aprender de Silicon Valley?

R: "Donde todavía tenemos un reto es en el agrandar las empresas, algo en lo que Silicon Valley está por delante nuestro. Queremos entender cómo funcionan aquí los ecosistemas para ayudar a agrandar las empresas. No se trata solo de mercados de capital, sino también de redes personales, talento y de conectar los distintos actores del sistema. Necesitamos alentar las conexiones entre corporaciones y 'startups'. Esta es una conexión muy natural en Silicon Valley, lo que incluye inversión y también comprensión del mundo de las 'startups' por parte de las corporaciones. No se trata solo de financiación, sino de interactuar con sus equipos e ideas".

Marc Arcas