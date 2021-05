Abril-Martorell comunica a la plantilla su cese en la presidencia de Indra

Madrid, 27 may (EFE).- El hasta ahora presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell, ha comunicado este jueves a la plantilla de la compañía que hoy ha sido cesado de su cargo, según una carta que les ha dirigido por correo electrónico, a la que ha tenido acceso EFE.

El posible relevo de Abril-Martorell trascendió el pasado viernes, cuando el "accionista mayoritario" -la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)- lo propuso, al considerar que se iniciaba una nueva etapa en la compañía, según comunicó entonces Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado lunes se reunió la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de Indra para analizar este relevo, que tiene que ser confirmado por el Consejo de Administración de la compañía, que se reúne este jueves y cuyo contenido aún no ha trascendido.

Esta misma mañana, Abril-Martorell ha comunicado su cese en la presidencia de Indra a través de una misiva, en la que asegura que éste ha sido su "mayor reto profesional" y que "hubiera deseado completar esta etapa y concluir el apasionante desafío de consolidar" el liderazgo de la compañía y convertirla en uno de los grandes grupos europeos.

Ha pedido "disculpas" por los errores que haya cometido, pero ha asegurado que "todas las decisiones" las ha tomado "creyendo firmemente en que era lo mejor para esta casa".

Ha afirmado que para él ha sido un "orgullo" presidir esta compañía, en la que "queda tarea por delante" y sobre la que está convencido de que los desafíos que la aguarden se superarán con éxito.

De momento no ha trascendido el nombre de su sustituto aunque, según informaron a EFE fuentes cercanas al Consejo el pasado lunes, el ingeniero industrial Marc Murtra, patrono de la Fundación La Caixa, era uno de los posibles. No obstante, no se descarta que aparezcan otros nombres.