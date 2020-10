El Gobierno dio el OK para lanzar Radar COVID en Catalunya hace dos semanas: "Solo falta que la Generalitat la active"

Radar COVID, la app de rastreo de contagios española, llegó más tarde que la de muchos países europeos. Con la dramática primera ola que sufrió España, el plan del Gobierno fue esperar a que la cifra de contagios y hospitalizaciones bajase antes de introducir este sistema de rastreo digital, basado en una tecnología no probada y del que no se tenía información sobre cómo iba a ser acogido por los ciudadanos. El Gobierno probó la app a principios del verano, la lanzó en agosto y con la segunda ola ya en mente, fijó "mediados de septiembre" como horizonte para que todas las comunidades la tuvieran integrada en sus sistemas. La única comunidad que no ha cumplido el objetivo es Catalunya.

La Generalitat ni siquiera ha anunciado la integración técnica de la aplicación en su sistema sanitario, el paso previo a la implantación entre la población. La última en completar ese proceso fue el País Vasco, que lo hizo el 21 de septiembre. Incluso Madrid, que finalizó la integración el 2 de septiembre pero aparcó durante un mes la app en el municipio de Guadarrama y fue durante semanas la única comunidad junto a Catalunya que no se sumó a la app nacional, anunció la semana pasada que la ha activado en toda la región.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, encargada de diseñar la app de rastreo española, explicaron que Catalunya estaba teniendo "problemas técnicos" para conectarse a Radar COVID. Sin embargo, esos problemas se resolvieron el 2 de octubre. Dos semanas después, Catalunya mantiene parada la integración sin explicar los motivos.

"Las pruebas técnicas fallaban, pero es que dejaron de fallar. El proceso está listo y solo falta que la Generalitat lo active", explican a elDiario.es las mismas fuentes. Este medio ha solicitado hablar con un portavoz del Departament de Salut del Govern de Quim Torra para contrastar los detalles sobre la implantación de Radar COVID, que ha desestimado la petición. "Estamos trabajando para integrarlo al sistema", comunicaron hace dos semanas.

La Generalitat considera que Radar COVID es "una herramienta complementaria", pero "que no forma parte de un sistema de rastreo propiamente dicho", ha manifestado esta semana en rueda de prensa la consellera de Salut, Alba Vergés. "No te permite identificar de qué casos son estas personas que se avisan y, por lo tanto, no hay lazo posible", añadió: "No hay vínculo y así debe ser, porque es un sistema anónimo. Es conveniente integrarla en nuestro sistema de rastreo para que sea al máximo de útil. Es lo que vendrá próximas semanas".

Catalunya prioriza su propio sistema de avisos

Catalunya ha priorizado otros apoyos digitales para su sistema de rastreo por encima de Radar COVID. Uno de ellos, que sí permite la identificación personal de la que hablaba Vergés, es ContacteCovid.cat, un protocolo de aviso por SMS para contactos estrechos. Con este sistema, las personas que dan positivo en un test PCR reciben un mensaje de texto en su móvil que les concede acceso a una aplicación web donde pueden comunicar las personas con las que han estado en contacto en los últimos días, que a su vez reciben otro SMS informándoles de la situación.

"La herramienta es totalmente segura y confidencial, ya que sólo se puede acceder por invitación a través de un SMS personal que se recibe en el móvil. Para acceder hay que identificarse con un código de seguridad de seis caracteres que combina letras mayúsculas, minúsculas y números, y que se facilita dentro del mismo SMS", expone la Generalitat.

ContacteCovid.cat y Radar COVID no llegan a solaparse, porque el objetivo de esta última es llegar allí donde no alcanza la memoria de la persona contagiada y cubrir también a otras que han estado cerca pero que no conoce, como por ejemplo un contacto estrecho en el transporte público. ContacteCovid.cat es más bien una forma de digitalizar parte de las labores de los rastreadores manuales. Sin embargo, el objetivo de ambas es muy similar: hacer una detección temprana de cadenas de contagio y enviar una alerta a las personas que podrían haberse contagiado tras estar en contacto con un positivo confirmado.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, Radar COVID ha sido descargada casi cinco millones de veces en España. Las pruebas con la app que se realizaron en la isla canaria de La Gomera mostraron que era capaz de "doblar la eficacia" de los rastreadores manuales.