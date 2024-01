La sonda Mars Express encuentra grandes depósitos de agua helada bajo el ecuador de Marte

La sonda Mars Express, de la ESA, ha descubierto una extensa capa de agua helada de varios kilómetros espesor bajo el suelo del ecuador de Marte. Estas acumulaciones son más profundas de lo que se creía y los datos apuntan a que sería la mayor cantidad de agua hallada en esta parte del planeta.

La misión Mars Express lleva veinte años explorando el planeta rojo. Hace poco más de quince años, informa la agencia EFE, mientras estudiaba la formación Medusae Fossae (MFF), encontró unos inmensos depósitos de hasta 2,5 km de profundidad pero no pudo aclarar de qué eran. “Hemos vuelto a explorar la MFF utilizando datos más recientes del radar MARSIS de Mars Express, y hemos descubierto que los depósitos son aún más gruesos de lo que pensábamos: hasta 3,7 km de espesor”, detalla Thomas Watters, del Instituto Smithsonian (EE.UU.), autor principal tanto de la nueva investigación como del estudio inicial de 2007.

Y las señales detectadas por MARSIS son “muy similares” a las de los casquetes polares de Marte, “que sabemos que son muy ricos en hielo”, apunta. De hecho, estos depósitos son tan grandes que, si se derritieran, el hielo enterrado cubriría todo el planeta con una capa de agua de entre 1,5 a 2,7 metros de profundidad, lo suficiente para llenar el Mar Rojo de la Tierra.

La existencia de esta gran masa de hielo ayudará a comprender cómo evolucionó el clima del planeta pero, sobre todo, resultará esencial para suministrar a las futuras misiones tripuladas, subrayan los autores.

Historia climática de Marte

Aunque Marte es hoy un mundo árido, antaño tuvo agua en abundancia, con canales fluviales desecados, antiguos lechos oceánicos y lacustres, y valles excavados por el agua. También se han encontrado importantes reservas de hielo, como los enormes casquetes polares, los glaciares enterrados cerca del ecuador y el hielo cerca de la superficie que se extiende por el suelo marciano.

Pero “¿hace cuánto se formaron estos depósitos de hielo y cómo era Marte en aquella época? Si se confirma que se trata de hielo de agua, estos depósitos masivos cambiarían nuestra comprensión de la historia climática de Marte. Cualquier depósito de agua antigua sería un objetivo fascinante para la exploración humana o robótica”, comenta Colin Wilson, científico del proyecto de la ESA para Mars Express y el Orbitador de Gases Traza (TGO) ExoMars.

Para futuras misiones

La extensión y ubicación de estos depósitos helados de MFF también los harían potencialmente muy valiosos para nuestra futura exploración de Marte. Las misiones a Marte tendrán que aterrizar cerca del ecuador del planeta, lejos de los casquetes polares ricos en hielo o de los glaciares de alta latitud pero necesitarán agua como recurso, por lo que encontrar hielo en esta región es casi una necesidad para las misiones humanas al planeta.

Por desgracia, estos depósitos serán inaccesibles al menos durante las próximas décadas

“Por desgracia, estos depósitos de MFF están cubiertos por cientos de metros de polvo, lo que los hace inaccesibles al menos durante las próximas décadas. Pero cada trozo de hielo que encontremos nos ayudará a hacernos una mejor idea de dónde ha fluido el agua de Marte antes, y dónde puede estar hoy en día”, apunta Wilson.

“La existencia de hielo superficial y subsuperficial en Marte no es nueva, pero esta investigación detalla con precisión nuevos datos sobre los materiales de MFF, enfatizando y cuantificando la presencia de capas estratificadas de hielo”, asegura Jesús Martínez Frías, geólogo planetario y astrobiólogo del IGEO (CSIC-UCM), en declaraciones a SMC España. “Obviamente, sería importante confirmar in situ la caracterización de las propiedades del hielo y los materiales con los que está mezclado”. La presencia de hielo, añade, no solo es importante como elemento de habitabilidad para la posible existencia de microorganismos, “sino como recurso natural de habitabilidad para las futuras misiones tripuladas”.

Dejando de lado que los viajes tripulados son todavía ciencia ficción, añade César Ángel Menor Salvan, profesor de Bioquímica en la Universidad de Alcalá, el análisis de estos hielos puede arrojar datos interesantes acerca de la evolución del planeta (climas, composiciones atmosféricas), pues los hielos suelen atrapar cosas tales como burbujas de gas, partículas de polvo, además de sales y potenciales compuestos orgánicos. “Hay que advertir que el hecho de que haya una formación rica en hielo no implica nada sobre la potencial vida en Marte”, asegura en SMC. “Es decir, que haya hielo o agua no quiere decir que se hubiera originado la vida ni que haya vida, ni tampoco implica que haya ‘microorganismos’ atrapados en el hielo, como ocurre en las masas de hielo terrestres”, concluye. “El agua es condición necesaria para la vida, pero no suficiente”.