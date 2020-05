Ahora, el camino es la reconstrucción

En nuestro país la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto algunas fortalezas, como la sensatez del pueblo español y la disciplina de la mayoría de las personas, pero también muchas carencias, como el sistema sanitario, con equipos de profesionales excelentes de una entrega ilimitada y generosa, pero convertido en un modelo con importantes desequilibrios por el bajo nivel de inversiones y con lagunas por las deficiencias en la gestión y planificación. También se han puesto en valor sectores estratégicos, como el primario, imprescindible para la alimentación, o la necesidad de disponer de un irrenunciable sistema científico sólido y una industria estratégica para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos o material sanitario.

En la Comisión de la Reconstrucción social y económica del país, y en sus grupos de trabajo, los diputados vamos a poder escuchar a ponentes que van a aportar análisis cercanos a los problemas y carencias, así como propuestas para poder enfrentarlos de una forma solvente, quizá diferente a como se ha hecho hasta ahora. Esta comisión nos ha abierto la oportunidad de poder enfrentar el futuro con nuevos planteamientos, desde la reflexión, el análisis y la inteligencia. Desaprovecharla por intereses de partido sería imperdonable.

Es el momento para reflexionar sobre las debilidades del modelo socioeconómico que estábamos siguiendo. La comisión de reconstrucción debe ser un punto de inflexión para buscar un nuevo modelo de desarrollo que contemple riesgos como las pandemias y una nueva mirada hacia el mundo rural. Entre ellos el medioambiente es un recurso esencial para cualquier sociedad, por ello el equilibrio territorial, el cuidado del medio natural y su sostenibilidad social y económica son valores en alza que son herramientas imprescindibles frente a las pandemias actuales del futuro.

El modelo actual que tenemos de desarrollo en España se ha basado en una concentración de la actividad económica y la población en las grandes ciudades, hemos visto que no es el más adecuado, y no solo por una cuestión sanitaria. Debemos reflexionar para aprovechar esta reconstrucción y comenzar el camino hace un país mejor y más fuerte. No es lo mismo fomentar toda la actividad concentrada en unos territorios, con un gran incremento de la contaminación y con dificultades de movilidad, a que fomentes un reparto más equilibrado en todo el país. Ante un futuro complicado en el que hay que afrontar cambios es imprescindible buscar ser más eficientes y sostenibles, evitando los problemas que debilitan a nuestra sociedad.

Esta pandemia nos ha enseñado a valorar la vida de una forma diferente, más humana, y esto puede contribuir a cambiar este país, a sus ciudadanos, y espero que también a las políticas que se impulsen en las próximas décadas. Nos está enseñando que lo primero somos los ciudadanos, todos, con igualdad, y que la unidad es imprescindible para ser más fuertes.

Debemos contar más con todas las personas, con todos nuestros territorios, con el inmenso potencial que tenemos tanto a nivel humano como en recursos a los que muchas veces hemos dado la espalda. Esperemos que cambie nuestro modelo de desarrollo por uno más equilibrado y autosuficiente, para ser más fuertes como país en su conjunto no dejando a nadie atrás, ni a personas ni a territorios.

En Teruel Existe hemos estado trabajando desde el comienzo en la Comisión de la reconstrucción social y económica del país por la COVID-19 porque la consideramos de vital importancia para afrontar de una forma diferente el futuro, tanto la crisis provocada por la pandemia como otros grandes problemas que arrastra España, como es el desequilibrio territorial y la despoblación. Por eso hemos propuesto a la comisión documentos importantes y ponentes, por medio de los que se podrá conocer cómo afrontar el gran déficit de desarrollo de la España Vaciada y que aportarán soluciones concretas y eficientes que hasta ahora no se han llevado al Congreso.

En la provincia de Teruel la sociedad es muy consciente de cuánto nos jugamos en este momento que va a marcar el futuro, sobre todo en territorios tan frágiles como la España Vaciada que ya sufren una gran falta de desarrollo y oportunidades. Por ello más de setenta entidades se han implicado trabajando juntas en un proceso de cocreación que plantea medidas y proyectos motor para conseguir avanzar en las zonas más despobladas de Europa. La inteligencia colectiva de los que conocen los problemas y plantean soluciones efectivas con esperanza y energía está creando el Pacto por la Reconstrucción social y económica de Teruel, y sin lugar a duda servirá para toda la España Vaciada. Los turolenses somos muy conscientes de que para salir adelante tenemos que ir todos a una, empujando en la misma dirección.

En la Comisión de Reconstrucción tenemos la oportunidad de plantear cambiar nuestro modelo de desarrollo, para tener una estructura organizativa que afronte mejor estas epidemias, aprovechando todo nuestro potencial territorial y humano, fomentando la innovación y sectores que ahora vemos que son imprescindibles para disponer de mayor capacidad de decisión. Podemos hacerlo, tenemos la oportunidad de aprender y cambiar el futuro construyendo un país mejor.