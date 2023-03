Acetilcisteína, el remedio para las flemas que puede ayudar al corazón y a tu cerebro

Si este invierno has tenido una infección respiratoria (que han vuelto con fuerza ahora que el miedo a la covid no está tan presente), es posible que te hayan recetado o recomendado un mucolítico en la farmacia para facilitar la eliminación de las flemas, el moco acumulado en los bronquios. Es muy posible que estos medicamentos contengan acetilcisteína.

Pues bien, los beneficios de esta sustancia van mucho más allá de la tos. Nos ayuda a fabricar el antioxidante más importante del cuerpo, el glutatión, y además puede ayudar en afecciones respiratorias crónicas, problemas de fertilidad, enfermedades neurodegenerativas y prevención de otras enfermedades crónicas.

Las N-acetilcisteína (NAC) es una fuente de la cisteína, un aminoácido considerado semiesencial. La cisteína se encuentra en la mayoría de los alimentos ricos en proteínas, como el pollo, el pavo, el yogur, el queso, los huevos, las pipas de girasol y las legumbres. No se considera esencial porque el organismo puede producirlo a partir de otros aminoácidos, concretamente la metionina y la serina. Sólo se convierte en esencial cuando la ingesta dietética de metionina y serina es baja, como puede ocurrir en dietas bajas en proteínas. La cisteína por sí sola es inestable, y por eso se suministra habitualmente como NAC, que puedes encontrar en tu herbolario.

Una curiosidad: las ovejas necesitan cisteína para tener lana, y su organismo no lo puede fabricar, por lo que debe estar en su comida. Si hay sequía, las ovejas no dan lana. Sin embargo, hay ovejas transgénicas que pueden generar su propia cisteína.

¿Cuáles son las ventajas entonces de tomar NAC como suplemento (para los humanos)? Veamos algunas de las más importantes:

Antioxidante

La NAC es especialmente interesante porque sirve de sustrato para reponer el glutatión, uno de los antioxidantes más importantes del organismo, que tiene la misión de neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células. Aunque solo es efectivo cuando los niveles de glutatión están bajos, esto puede ocurrir más a menudo de lo que pensamos debido al estrés o las infecciones, que agotan nuestras reservas.

Estos efectos antioxidantes pueden explicar por qué NAC nos puede proteger de las enfermedades cardiovasculares, y por qué incluso se está proponiendo como suplemento para retrasar el envejecimiento, aunque por el momento solo hay ensayos con animales.

Protege el hígado y los riñones

Cuando tomamos medicamentos, o estamos expuestos a contaminantes ambientales, nuestro hígado es el encargado de procesar muchas de estos compuestos, y los riñones de excretarlos, para evitar que nos dañen. Se ha visto que los suplementos de NAC pueden ayudar a prevenir los efectos secundarios de los medicamentos y las toxinas ambientales. De hecho, se utiliza por vía intravenosa para personas con sobredosis de paracetamol, que puede dañar gravemente el hígado, y se está proponiendo como apoyo al tratamiento de enfermedades hepáticas.

Ayuda en trastornos mentales y adicciones

El glutamato es el neurotransmisor más importante del cerebro. No lo podemos obtener de la comida, solo sus componentes, y lo tienen que sintetizar las propias neuronas. Pero se ha visto el exceso de glutamato junto con el agotamiento de glutatión puede causar daño cerebral. Esto contribuye a enfermedades mentales como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y la adicción a las drogas. Lo que se ha visto es que la suplementación con NAC puede aliviar estos síntomas, e incluso ayudar con la dependencia del tabaco y otras sustancias.

Tratamiento de enfermedades neurodegenerativas

La capacidad de la NAC para reponer el glutatión y regular los niveles cerebrales de glutamato puede también ayudar a prevenir e incluso tratar las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer afecta a la capacidad de aprendizaje y memoria, y los estudios con animales sugieren que la NAC puede ralentizar la pérdida de capacidad en personas con Alzheimer.

Otra afección cerebral, la enfermedad de Parkinson, se caracteriza por el deterioro de las neuronas que les impide generar dopamina. Tanto el daño oxidativo de las células como la disminución de la capacidad antioxidante contribuyen a esta enfermedad. Aquí los suplementos de NAC parecen también aliviar los síntomas.

Mejoras en la fertilidad

Se calcula que un 15% de las parejas que quieren concebir tienen problemas de fertilidad, y casi la mitad de estos casos se deben a la infertilidad masculina. La producción de espermatozoides es especialmente sensible al estrés y la oxidación provocada por radicales libres. En varios estudios se ha comprobado que la suplementación con NAC y selenio mejoraba la calidad del semen.

Prevención de las enfermedades cardiovasculares

La inflamación está detrás del síndrome metabólico, la combinación de diabetes, aterosclerosis y obesidad que se ha convertido en la principal causa de mortalidad. Se ha visto que los suplementos de NAC pueden estabilizar el azúcar en sangre reduciendo la inflamación en las células grasas y mejorando así la resistencia a la insulina. La NAC a su vez ayuda a prevenir el daño oxidativo a los tejidos del corazón y aumenta la producción de óxido nítrico, que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora la circulación.

Todo eso, sin olvidarnos de tu catarro. Además de despejar los pulmones, la N-acetilcisteína parece que se lo pone difícil a los virus como los de la gripe, ya que impide que se reproduzcan tan rápidamente y mitiga el daño de las citoquinas inflamatorias. Es decir, además de mejorar la tos, puede hacer que la infección dure menos tiempo.

Como todos los suplementos, la cisteína se puede obtener de la comida. Para que el cuerpo fabrique cisteína, se necesitan cantidades adecuadas de folato, vitamina B6 y vitamina B12. Estos nutrientes se encuentran en abundancia, entre otras fuentes, en las legumbres, las espinacas, los plátanos, el salmón y el atún. Además, todos los alimentos ricos en proteínas animales contienen cisteína. Pero si el estrés o un catarro nos dejan sin reservas, nunca está de más asegurarse de que tenemos suficiente.

* Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.

¿En qué se basa todo esto?

