Manuel Chaves aboga por "diálogo y negociación política para buscar una salida" al conflicto catalán

El expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha manifestado que sólo vislumbra "una puerta abierta" ante la situación que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del 1-O, la celebración de elecciones en dicha comunidad, al tiempo que ha abogado por la "unidad y coherencia de los partidos políticos constitucionalistas" y por el "diálogo y negociación política para buscar una salida".

En un artículo que este miércoles publican periódicos del 'Grupo Joly', Chaves indica que la aspiración a la independencia "es un sentimiento compartido por muchos catalanes, pero este sentimiento no puede ir contra la razón democrática de las normas de convivencia que nos hemos dado españoles y catalanes". "La independencia sólo puede convertirse en razón democrática cuando se acata la Constitución y el procedimiento establecido para su reforma", ha señalado.

Ha agregado que el "España nos roba" desempeñó un papel crucial para "atizar el sentimiento independentista de muchos catalanes" y ha querido recordar que pocos pueblos en un estado democrático han alcanzado el nivel de autogobierno y las competencias reconocidas a Cataluña.

Para Manuel Chaves, el 1 de octubre, el sentimiento independentista "chocó contra la razón democrática" y no hubo "referéndum legal ni ilegal, sino sólo un simulacro del mismo que no otorga legitimidad democrática a una declaración unilateral de independencia". No obstante, considera que no conviene ponerse de perfil ante la gravedad de lo ocurrido dicho día, sobre todo, porque el sentimiento independentista tuvo un eficaz recorrido mediático.

Según el expresidente de la Junta, el Gobierno central "debe tomar nota de lo ocurrido y asumir la responsabilidad de un relato coherente y compartido por los ciudadanos que elimine incertidumbres en la estrategia a seguir ante la declaración unilateral de independencia, ya sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución o de la Ley de Seguridad Nacional o cualquier otra medida que entienda necesaria".

"Ante la gravedad de la crisis, la mayor razón de Estado es la defensa de la razón democrática frente al riesgo de secesión de una parte de España", según Chaves, para quien esa razón de estado "exige unidad y coherencia de los partidos políticos constitucionalistas, pero también diálogo y negociación política para buscar una salida".

"Sólo vislumbro una puerta abierta: la celebración de elecciones catalanas, con el riesgo de que se repita la actual relación de fuerzas", ha expresado Chaves, para quien cabe también que ante la imposibilidad de la independencia, un nuevo gobierno catalán "busque una solución pactada en el marco de una reforma constitucional votada por todos los españoles", es decir, "conciliar el sentimiento con la razón democrática".