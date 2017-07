"El alcalde de Chiclana nos comunicó que el festival Alrumbo no saldría adelante"

Negro sobre blanco. Así le mostró su sorpresa el presidente de la patronal de hosteleros gaditanos al alcalde el pasado mes de mayo. A pesar de que el regidor le habría transmitido dudas sobre la celebración del festival Alrumbo y le había mandado un mensaje de tranquilidad, el evento musical anunciaba ya que abriría sus puertas a mitad de julio en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Según Antonio de María Ceballos, presidente de Horeca (Federación Provincial de Empresarios de Hostelería), el alcalde de Chiclana, José María Román, le había trasladado "su opinión de que (el Festival Alrumbo) no saldría adelante".

En un escrito al que tenido acceso eldiario.es Andalucía, Ceballos se dirige al alcalde para transmitirle que "según conversaciones mantenidas con usted, nos comunicó que dudaba de que dicho festival pudiera obtener los permisos reglamentarios por la dificultad del proyecto, trasladándonos su opinión de que no saldría adelante".

El presidente de la patronal fecha la carta en "Cádiz a 26 de Mayo de 2.017", casi mes y medio antes de que se celebrara uno de los festivales de musicales más importantes de España, que ha llegado a reunir a figuras y bandas internacionales como Lauryn Hill, Prodigy o Cypress Hill antes un público de hasta 60.000 personas y que se canceló el pasado sábado, apenas 48 horas antes de su celebración. Los organizadores habían entregado un documento el jueves, pero se abría un plazo de cinco días hábiles para reclamaciones que impedía, legalmente, que el festival pudiera abrir sus puertas en la fecha prevista. Alrumbo acusaba al Ayuntamiento de Chiclana de haberle puesto trabas administrativas ante las presiones de algunos vecinos y el consistorio los acusaba de haber dejado morir el evento por falta de liquidez para pagar a los proveedores.

La voluntad municipal

Ceballos le escribe al alcalde, porque ha visto en "anuncios de prensa", que a finales de mayo ya se está promocionando el festival y se ha comenzado la "contratación de personal" y quiere saber "la voluntad municipal de permitir la realización o no de la citada convocatoria". Es decir, si el Ayuntamiento de Chiclana le va a dar los permisos al festival para su celebración. Ceballos quiere que el regidor le informe de "el trámite en que se encuentra la situación administrativa del evento", que estaba previsto que se celebrara a lo largo de esta semana, con una apertura de la zona de acampada este lunes y conciertos desde este miércoles.

Al hostelero le preocupaba la ubicación en que el Ayuntamiento de Chiclana ha organizado el festival: Novo Sancti Petri, una zona de alto standing, donde se concentran hoteles de cuatro y cinco estrellas, campos de golf y urbanizaciones de lujo. "Le di traslado de la enorme preocupación, debido a las implicaciones que sobre los establecimientos de la zona del Novo podría tener dicha convocatoria".

Los hoteleros, según hace constar Ceballos en el escrito, estarían obligados a informar a los posibles clientes de que durante estos días se celebraba un evento que iba a reunir a al menos 20.000 personas, según datos del festival, y que "esto lógicamente puede suponer un efecto disuasorio sobre el alquiler de habitaciones".

"El alcalde no se expresó en esos términos"

Desde el Ayuntamiento de Chiclana aseguran que el alcalde "no se expresó en esos términos" y que se limitó a decir que los organizadores de Alrumbo iban "retrasados" en los trámites. "Esto se ha retrasado, porque ellos han entregado los papeles tarde, con cuentagotas y mal. Por nuestra parte no ha habido falta de voluntad, el Ayuntamiento ha hecho todo lo que estaba en su mano y les dijimos que tenían que correr".

En declaraciones a eldiario.es Andalucía, Antonio de María Ceballos asegura que en la patronal de hosteleros "hemos respirado tranquilos" por que se haya cancelado, ya que le había dicho al alcalde que "si se había vuelto loco autorizando el festival junto a a 14 hoteles de cuatro y cinco estrellas con 13.000 camas, en los que la noche vale 150 euros".

Según aclara el presidente de Horeca, en la conversación que mantuvieron con el alcalde "nos dijo que eran muchísimos papeles, como dándonos a entender que no se fuera a celebrar. Que había un proceso que era muy arduo y que no nos preocupáramos. Pero que si sacaban los papeles, tendría que autorizarlo".

"Podría haber evitado la bancarrota del evento"

Los organizadores de Alrumbo no entienden que, si el alcalde tenía dudas sobre la viabilidad del proyecto desde finales de mayo, "no nos haya avisado antes. No lo acuso, pero suena a una presunta prevaricación. Ha tenido tiempo de buscar otra opción y evitar la bancarrota de un evento. Si no hubiera querido que esto se vaya al carajo, el alcalde hubiera actuado. Ahora nos damos cuenta de lo que es la voluntad política... si uno no quiere, dos no hacen negocio".

Enfrentado a las acusaciones de haber entregado los papeles tarde para que se cancelara el evento y echarle la culpa al Ayuntamiento de Chiclana, los organizadores recuerdan que fueron ellos quienes le invitaron a celebrarlo allí (las ediciones anteriores se habían celebrado en Chipiona y Rota) y que tienen alquilados los terrenos desde septiembre y firmado un contrato de alquiler para 10 años.