Condenado el grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía por el "despido nulo" de un crítico

El Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla ha condenado al grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía por el "despido nulo" de Antonio Castellano, quien era responsable de la oficina parlamentaria de Huelva y fue echado vía burofax el año pasado coincidiendo con la purga de críticos en las filas del partido. Se trata de la primera condena contra el partido de Pablo Iglesias por un tema de peso, dado que habla de vulneración de los derechos laborales.

"Declaro la nulidad del despido, condenando al demandado [grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía] a que readmita al actor en su puesto de trabajo en idénticas condiciones con abono de los salarios dejados de percibir, así como el pago de una indemnización por daño moral por importe de 6.251 euros", reza el fallo.

Como publicó eldiario.es/andalucia, el juzgado admitió a trámite la denuncia del afectado la pasada primavera y fijó para septiembre el juicio por un despido que coincidió con la toma de posesión de la nueva ejecutiva de Podemos en Andalucía tras las primarias en las que la parlamentaria Teresa Rodríguez se revalidó como líder de la formación en la comunidad autónoma.

Se da la circunstancia de que Antonio Castellano integró la lista con la que la la también diputada en el Parlamento de Andalucía y secretaria general en Sevilla, Begoña Gutiérrez, le disputó el liderazgo a Teresa Rodríguez y a la tercera en liza, la igualmente parlamentaria Carmen Lizárraga.

"Se ha hecho justicia", celebra Antonio Castellano en declaraciones a eldiario.es/andalucia. Recibió la notificación el pasado viernes y está dispuesto a volver a su puesto de trabajo, si bien puede ser recurrida, lo que dilataría en el tiempo este conflicto.

"No había causa para mi despido, según el Estatuto de los Trabajadores. Es un despido sin causa, como recoge la sentencia. Es decir, me echaron sin razón", resume un trabajador cuyo contrato no estaba acogido a ningún convenio colectivo. Entiende que el suyo "fue un despido exprés aprovechando la reforma laboral del PP", y de hecho, el fallo lo califica de "fulminante".

Se trata de un caso que excede la cuestión de las batallas entre familias del partido porque "están en juego los derechos laborales y las libertades públicas". Por su parte, Antonio Castellano anima a otros trabajadores que están en la misma situación a "confiar en la justicia".

Entretanto, Begoña Gutiérrez ha celebrado este martes vía Twitter esta victoria de su compañero en los tribunales, lo que también pone en evidencia lo tocada que están las relaciones en el grupo parlamentario de Teresa Rodríguez, integrado por 15 diputados. "¡ Por fin se hizo justicia! Enhorabuena , gracias por todo y por tanto, siempre. Un orgullo militar a tu lado", le ha escrito Begoña Gutiérrez.

El despido le llegó sin negociación previa coincidiendo con la defenestración en el seno del partido de los críticos por parte de la corriente de anticapitalistas que controla Podemos en Andalucía. D e hecho, Antonio Castellano era enlace con el exsecretario Político, David Benavides, cargo que tras las primarias pasó a ocupar la mano derecha de Teresa Rodríguez, el también diputado Jesús Rodríguez . El burofax que recibió lo firmaba el grupo parlamentario, mientras que la posterior carta de despido que necesitaba para pedir el desempleo tenía estampada la rúbrica de Teresa Rodríguez.