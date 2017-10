El Consejo Consultivo de Andalucía dice que la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones requería una ley propia

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen sobre el proyecto de ley de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 en el que defiende que la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones pactada por el PSOE y C's para el próximo ejercicio debería hacerse con otra ley y no mediante una modificación introducida en la de los presupuestos autonómicos cuyo proyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno esta semana.

"Debe considerarse la tramitación de una iniciativa legislativa separada en la que se contemplen las modificaciones", reza el dictamen, que sostiene esto por "la relevancia de las modificaciones que se introducen". Esta rebaja del impuesto ha sido la medida más controvertida de los presupuestos autonómicos porque los socialistas siempre lo han defendido pero C's ha hecho valer su papel de llave para obligarles a una modificación que prácticamente supondrá su eliminación. El informe, es preceptivo y no vinculante, pero se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y de ahí su peso.

Se da la circunstancia de que esto ha coincidido con que este miércoles estaba prevista la comisión de Hacienda y Administración Pública en el Parlamento de Andalucía, junto con otras tres, pero a última hora se eliminó de la agenda por decisión de la Mesa de la Cámara cuando dio el visto bueno a la reprogramación del calendario por la entrada en registro, el martes por la tarde, del proyecto de ley de los presupuestos autonómicos.

Los populares confiaban en pedir explicaciones sobre el informe del Consejo Consultivo de Andalucía en la comisión, dado que uno de los puntos del orden del día era la comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para responder a sus preguntas en relación con este impuesto y con el "tirón de orejas", en palabras de Carmen Crespo (PP), del citado informe.

El presidente de la citada comisión, el también popular Pablo Venzal, ha recordado que el reglamento dice que el orden del día no podrá ser alterado sin la unanimidad de los miembros de la comisión, y como no la había, no se suspendió la misma. Sin embargo, ha criticado la "artimaña" del presidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Juan Pablo Durán, de incluir la suspensión de la comisión en la reprogramación por los presupuestos autonómicos. "Entre las competencias de la Mesa de la Cámara no se encuentra la reprogramación de un acto firme, por lo que es un abuso de poder. Puede programar a futuro lo que sea, pero no desconvocar una comisión", ha aseverado.

El caso es que este miércoles, como el PP no daba por suspendida la comisión, dado que han asegurado que el letrado de la misma les confirmó que no podía ser desconvocada por la Mesa de la Cámara, se ha presentado en la sala, donde incluso los ujieres han entregado a los pocos diputados que había las correspondientes carpetas. También han ido los representantes de Podemos. Pero no se ha celebrado por "falta de quorum", ya que no sólo ha faltado la consejera, sino también el PSOE, C's e IU, que no vieron problemas en el cambio propuesto, según los socialistas, para evitar que María Jesús Montero compareciera dos veces para lo mismo.

Pablo Venzal, quien ha pedido un informe a los servicios jurídicos, ha advertido que "es mucho más grave de lo que parece porque se está acabando con la división de poderes", dado que "una consejera se ha negado a comparecer para el control del gobierno que recae sobre el legislativo".

Miembro de esta comisión también, el diputado José Antonio Miranda, igualmente del PP, ha recordado que fue él quien expresamente pidió esa comparecencia para "desenmascarar" la reforma de un impuesto "llena de trampas", y "los ciudadanos deben saber que van a seguir pagando por herencias y donaciones".

También Carmen Lizárraga, integrante de la comisión por Podemos, se ha mostrado "perpleja" por lo ocurrido y ha criticado que "hayan escondido a la consejera" para no hablar de unos presupuestos autonómicos que en su grupo han recibido con descontento porque "no solucionan los problemas de los andaluces" y "Susana Díaz ha preferido las políticas del PP".

"No recibimos la desconvocatoria, claro, porque sólo podía hacerlo la mesa de la comisión por unanimidad de los miembros. Sólo recibimos un escrito de los socialistas donde pedían que se reuniera la mesa de la comisión, donde lógicamente querían plantearlo", ha relatado Carmen Lizárraga, quien justifica por ello que luego lo hicieran "vía Mesa de la Cámara". Cree que con ello "se ha perdido la oportunidad política del debate", que es lo que quería "evitar el PSOE".

Por otro lado, Carmen Crespo ha aprovechado para criticar los plazos para los presupuestos autonómicos de 2018, que fueron registrados el pasado martes en el Parlamento de Andalucía nada más ser aprobados por el Consejo de Gobierno. Es más, esa tarde, se fijaron los plazos para su debate, con una reprogramación a la que se negaron el PP y Podemos porque querían más tiempo. "No entendemos que metan unas prisas absurdas para un proyecto de ley que es vital", ha censurado. Fue entonces cuando también se decidió desconvocar la comisión "incluyéndolo de tapadillo" en dicha reprogramación. En su opinión, todo es por el "interés de Susana Díaz por ser la primera" en tener los presupuestos autonómicos para "su campaña publicitaria" y "para poder iniciar la romería de consejeros", en alusión a que este miércoles se han desplegados por todas las provincias.

En este contexto, Podemos ha anunciado ya que presentará una enmienda a la totalidad, mientras que el PP lo ha dejado caer pero sin confirmarlo. Por su parte, IU, en palabras de Antonio Maíllo, ha comentado que estudiarán en profundidad el texto los próximos días, si bien ha comentado que su grupo "no va a avalar" unas cuentas que entre otras cosas "renuncian a la obtención de ingresos para los servicios públicos", en referencia a las rebajas fiscales. En los dos textos previos pactados también por el PSOE y C's, los tres grupos presentaron enmiendas a la totalidad que fueron tumbadas por los socios.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, se ha centrado en destacar que esta el cumplimiento de los plazos para este trámite por parte de la Junta de Andalucía "es una muestra más de la estabilidad en la comunidad autónoma más grande del país", y ha destacado la oportunidad de hacerlo en momentos como el presente. Entiende que "las cuentas son tan buenas que se hacen insoportables a los ojos del PP y Podemos".

En la misma línea, ha apuntado que "es normal darle prioridad a la tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía", por lo que se ha sorprendido de las críticas. Ha incidido también en que el hecho de que haya llegado antes "duplica los tiempos" para que los grupos puedan preparar las comparecencias. Sobre la irregularidad en la suspensión de la comisión, ha eludido entrar a fondo: "Esto es una polémica que lo único que busca es alejar el foco de lo lo que les molesta y es que han llegado unas cuentas excelentes".