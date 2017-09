El PSOE de Andalucía insiste en aceptar la resolución de C's sobre el 1-O con cambios insuficientes para Ferraz

El PSOE ha registrado en el Parlamento de Andalucía dos enmiendas a la proposición no de ley (PNL) de C's en defensa del Estado de Derecho frente al desafío independentista de Catalunya. Los proponentes las van a aceptar, por lo que dejarán a los socialistas sin argumentos para rechazar la PNL este jueves en el pleno. Sin embargo, los socialistas de Andalucía, divididos en el conjunto del país en torno a esta propuesta, no desvelarán hasta el último momento qué harán.

Las dos enmiendas fueron registradas después de que desde Ferraz se enviara una carta a las federaciones pidiéndoles que se abstuvieran de presentar o respaldar iniciativas en este sentido por su cuenta para no dar una imagen de división de criterios. Es más, hubo hasta una llamada del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a la líder del partido en Andalucía, Susana Díaz, pidiéndole que no se alineara con C's.

Una de las enmiendas es para que en esa PNL de C's -donde se muestra el respaldo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al ministerio fiscal, a todo el poder judicial y a las autoridades en defensa- se incluya también una mención de apoyo a los munícipes que se han plantado contra el referéndum del 1 de octubre. La otra, para mostrar la "solidaridad" con los andaluces que residen en Catalunya y que "están sufriendo" las consecuencias del conflicto. Es decir, han descartado una enmienda en la que se incluya una apelación al diálogo, que es en lo que más ha insistido Pedro Sánchez.

Precisamente, la negativa de C's a incluir esa mención en la misma PNL cuando se debatió en el Congreso de los Diputados fue lo que hizo que resultara tumbara, porque el PSOE se pronunció en contra, a excepción de cuatro diputados que rompieron la disciplina de voto. Un fracaso al que C's ha respondido presentando la PNL en los parlamentos donde tiene representación y donde el PSOE se ha posicionado en los últimos días de manera diferente.

En este contexto, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha apuntado que su grupo "no ha tomado definitivamente una posición" todavía, a la espera del debate de sus enmiendas. Es más, no ha descartado que presenten otra in voce antes de decidirse sobre su pronunciamiento en la polémica cuestión. Su formación trabajará "hasta el último minuto" para lograr "el mayor respaldo posible" en un pronunciamiento de este calado. Por eso, el diputado ha insistido en que hay que esperar a que se produzca el debate y quiere que sea "una iniciativa del conjunto del Parlamento de Andalucía".

"Vamos a trabajar en la medida de lo posible para que haya una posición coherente con la del PSOE en el conjunto del territorio", ha continuado cuando se le ha preguntado sobre la carta de Ferraz. Ha asegurado que, "como en todos los territorios, se tiene presente esa comunicación" y que "está sobre la mesa", sin concretar cómo la van a respetar. Una y otra vez ha eludido entrar a fondo y se ha reiterado en que "lo fundamental es un mensaje de claridad y contundencia a la defensa de la instituciones democráticas y del orden constitucional".

Para concluir: "Cuando se está retando al orden constitucional y estatutario en Catalunya, y se está intentando comprometer la estructura jurídica estatal, las comunidades autónomas tenemos que acudir también en su defensa y manifestar de nuevo nuestra apuesta por el entendimiento, por la solidaridad y la convivencia armónica entre todos los territorios de España".

Destacar que los demás grupos no han presentado enmiendas, dado que tienen claro que van a rechazar la PNL, en el caso de Podemos e IU, y apoyarla, los populares. Con esta previsión, el voto en contra del PSOE impidiría que fuera aprobada, mientras que su abstención o voto a favor permitirían que saliera adelante.