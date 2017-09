El Ayuntamiento de Málaga aprueba adherirse a la declaración institucional de la FEMP sobre el 1 de octubre en Cataluña

En concreto, en la declaración se precisa que la Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, apoya "rotunda y unánimemente" a los alcaldes y concejales de Cataluña "que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos".

En consecuencia, prosigue el texto, la Federación Española de Municipios y Provincias condena "firme y enérgicamente" cualquier "tipo de presión, coacción, acoso o persecución" a los alcaldes y concejales de Cataluña y, al tiempo, muestra su "condena total y absoluta" a quienes llevan adelante "esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos".

La Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las Entidades Locales, "defiende y defenderá con decisión y convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del estado de derecho democrático".

"Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución, nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente", se precisa en el texto de la FEMP.

Por otro lado, también se añade que la Federación Española de Municipios y Provincias, en su condición de institución representativa de todas las entidades locales, "manifiesta de manera unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia".

"Queremos permanecer en este estado de derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica", concluye el texto.

Durante la votación del carácter urgente del pleno convocado y anunciado precisamente este jueves ha habido discrepancias entre los grupos políticos.

Es más, tras haberse producido un debate sobre el carácter urgente del mismo, en la que el regidor ha asegurado que conoció este jueves el texto y se veía más conveniente realizarlo de esta manera, los grupos políticos de Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, han abandonado el salón de plenos al no estar de acuerdo con "la premura" con la que se ha efectuado este pleno, añadiendo además que no conocen el texto.

Así, las tres ediles de Málaga Ahora, los dos concejales de Málaga para la Gente y el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, no han estado presentes en la votación.