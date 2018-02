Susana Díaz no estará en el Comité Federal del PSOE que verá el nuevo reglamento del partido

El Comité Federal del PSOE del sábado, en el que se votará el reglamento que desarrolla los estatutos del partido, no contará con la presencia de la líder de la federación más numerosa de la formación: Susana Díaz ha excusado su presencia porque tiene agenda como presidenta de la Junta de Andalucía en Jaén ese día.

Desde su equipo han confirmado a la agencia Europa Press que tiene un encuentro con una asociación de discapacitados en dicha provincia, que fue "cerrado en diciembre" del año pasado, para insistir en el tiempo con el que se alcanzó este compromiso. Sin embargo, su ausencia coincide con el poco entusiasmo con el que desde el PSOE de Andalucía han recibido la propuesta del nuevo reglamento.

Pese a que de manera oficial desde el PSOE-A dicen que no lo conocen todavía, como sin ir más lejos expresó este lunes el secretario de Organización de la federación, Juan Cornejo, lo cierto es que hay propuestas que no han gustado en San Vicente. Entre otras cosas porque se propone que todos los pactos sean sometidos a votación de la militancia. Locales, autonómicos y estatales. En el caso de Andalucía, Susana Díaz gobierna gracias a un pacto de investidura con C's, y es poco probable que la próxima legislatura vaya a decirse sin acuerdos de este tipo, gane quien gane. Y las elecciones autonómicas de Andalucía son, sin no hay cambios, las próximas en el calendario, en torno a marzo de 2018.

Precisamente, Susana Díaz llegará a Jaén recién aterrizada de Catalunya, adonde vuelve un año después y tras haberse quedado fuera de la campaña de las elecciones autonómicas en dicho territorio, básicamente porque Ferraz no le consiguió acomodo pensando que podía restar más que aportar. Sin embargo, Susana Díaz ha decidido que ya es hora de volver a la primera línea del debate por excelencia.

Este lunes se pronunciaba s obre este conflicto en una entrevista en Ondaluz TV, donde también dejaba caer un mensaje para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Su partido "no puede relajarse" ante el auge de C's, a cuyas filas considera que se está produciendo un trasvase de votos pese a que desde Ferraz lo han rechazado expresamente.

Junto a la obligación de consultar a la militancia, con carácter vinculante, los acuerdos de gobierno que selle el PSOE a todos los niveles o los que supongan dar el poder a otro partido, el reglamento que se debate también otorga a las bases la potestad para revocar a un secretario general. Este cambio supone blindar el liderazgo actual de Pedro Sánchez, quien hoy por hoy tiene a la militancia a su favor.