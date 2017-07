La partida por el poder en el PSOE de Málaga se juega con las cartas tapadas

Zanjada sin disputa las primarias del PSOE de Andalucía, y sin problemas aparentes en el inminente Congreso Regional, la próxima puesta en juego de algunas de las direcciones provinciales del PSOE-A servirá para calibrar el auténtico peso entre la militancia de Susana Díaz, después de su derrota ante Pedro Sánchez.

A la espera del congreso regional del 29 de julio, la partida en Málaga se juega con las cartas tapadas, aunque las fuentes dan por supuesto que Miguel Ángel Heredia no repetirá como candidato a secretario general provincial. Parece también que una de las candidatas será Soraya García Mesa, alcaldesa de Benaoján, que sin pronunciarse ya ha recibido apoyos públicos de cargos orgánicos. Las dudas están en si se presentará el delegado del Gobierno José Luis Ruiz Espejo, y en si Ignacio López, cabeza visible del sanchismo, jugará su propia baza.

Ignacio López abanderó públicamente la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias federales y es el único malagueño en la nueva ejecutiva federal. Se posicionó reiteradamente en redes sociales, coordinó los grupos locales de Whatsapp con los que se movilizó a los militantes y organizó el mitin de Cártama, donde se sentó entre el ahora secretario general y el alcalde, Jorge Gallardo. Por eso llama la atención que este último ya haya expresado públicamente su apoyo a una hipotética candidatura de Soraya García Mesa, igual que ha hecho Javier García León, secretario general del PSOE de Fuengirola.

García León, crítico con la dirección provincial desde que salió de la ejecutiva en 2015, ya ha dicho que su candidata es García Mesa, a quien ve capaz de aunar sensibilidades. García Mesa apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez, pero García León la ve proclive al consenso y a agitar modos y costumbres de los últimos años de Heredia y Francisco Conejo. "Lo coherente es que se haga un proyecto potente que sume y garantice el cambio", razona el de Fuengirola.

Soraya García Mesa recibe "con agrado" los apoyos, "tanto los públicos y notorios, como los que me llegan de miembros notables del partido y militantes de base, de todas las sensibilidades, que me están empujando a dar el paso". García Mesa, alcaldesa de Benaoján, cree que el partido necesita una renovación que pasa por reconectar con "colectivos importantes para el PSOE, como la cultura y la Universidad", de donde ha recibido apoyos explícitos en las últimas fechas. También pide algún mecanismo para consensuar decisiones con la militancia, sin confirmar su candidatura. "En política los tiempos son fundamentales y me gusta respetarlos", explica.

Soraya García Mesa, a la izquierda, en una imagen de archivo

Frente a la hipotética candidatura de García Mesa se vislumbra otra encabezada por José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Ruiz Espejo no concita entre los sanchistas la animadversión por Heredia, pero se le clasifica en el statu quo provincial, hoy muy cuestionado. La semana pasada García León acusó a Cristóbal Fernández, actual secretario de organización con Miguel Ángel Heredia, de haber realizado una ronda de llamadas a alcaldes y cargos orgánicos para pedir el apoyo a una eventual candidatura de Ruiz Espejo. "Me parece aparatoso y una falta de respeto a los compañeros/as que Cristóbal Fernández, secretario de organización del PSOE provincial y consejero delegado de Turismo Andaluz, esté presionando a cuadros del partido para que apoyen a José Luis Ruiz Espejo", escribió García León. No ha habido respuesta pública de Fernández.

Tampoco Ignacio López ha confirmado sus intenciones. Insiste en que su decisión no está tomada y que él sólo ha mostrado "predisposición". "Estamos iniciando un proceso de debate interno. Lo tendremos que ver entre quienes hemos trabajado estos meses: si los compañeros lo quieren yo estoy disponible", explica a eldiario.es/Andalucía. López observa un PSOE provincial bajo una dinámica de "pensar más en el poder orgánico que en los problemas de la gente" y cree que arrastra la desafección del voto progresista urbano. En este sentido, valora el reciente relevo en la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Málaga: "Creo incluso que la decisión de poner a Daniel Pérez debió tomarse cuando María Gámez se fue, hace un año".

Ignacio López, en el centro, entre Pedro Sánchez y Jorge Gallardo | N.C.

"El PSOE de Málaga necesita regenerar fondos, formas y caras. Y Málaga debe de ser parte del proyecto federal", argumenta López, el rostro más visible del sanchismo malagueño. Precisamente su presencia en la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez puede ser un lastre para consolidar su candidatura, aunque él cree que Málaga "debe ser parte del proyecto federal". "Estamos en una nueva fase en la que tenemos que decidir si queremos un cambio o un recambio, pero el cambio debe ser creíble. El cambio es un contenido, no una etiqueta. No por ponerte una etiqueta ya eres cambio", opina.

La cuestión estará en decidir quién enarbola mejor esa bandera.