El presidente del Puerto de Málaga carga una media de 160 kilómetros al día en coche oficial

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga ha recorrido 167.213 kilómetros en cuatro años de mandato. 41.803 kilómetros anuales, 3.483 al mes, unos 800 semanales, a 160 kilómetros cada día laborable, sin descontar fechas de vacaciones o festivos. Estos datos se deducen de la ficha de inspección técnica del vehículo utilizado por el presidente, Paulino Plata, y son la base de una denuncia que ha interpuesto la sección sindical de UGT ante Puertos del Estado, la Inspección de Hacienda y la Oficina de Conflictos de Intereses. UGT cree que Plata incumple la Ley de Transparencia, la Ley de Altos Cargos y las normas de uso de vehículos oficiales. Paulino Plata asegura que ha pedido un informe jurídico que demostrará que usa el coche "según la norma".

El anómalo kilometraje del vehículo oficial que utiliza Plata, un Audi A4, ya lo puso de manifiesto la Intervención General del Estado en un informe de auditoría que analizaba la contabilidad hasta el 31 de julio de 2013, en el que también se llama la atención sobre la falta generalizada de justificación de las dietas. Plata tomó posesión de su cargo el 4 de junio de 2013, y el interventor no se explicaba el "incremento tan sustancial en el número de kilómetros durante el mes de julio de 2013, tras el nombramiento del nuevo titular". Durante ese mes el coche hizo 3.632 kilómetros, el 58% de todos los que recorrió en 2012.

En el informe, que fue adelantado por El Observador y al que ha tenido acceso este medio, se destaca que el coche de Plata no dispone de sistema de seguimiento, como es habitual, por lo que se desconoce el motivo de los desplazamientos y no se puede constatar si sólo se usa "para labores de representación o de carácter general u ordinario". También se resalta que no hay un control del repostaje en el Puerto, lo que impide comprobar el consumo efectivo.

En un informe posterior referido al periodo que va de enero de 2014 a agosto de 2015, la Intervención vuelve a denunciar que los sistemas de seguimiento no son suficientes y que el autoservicio de repostaje tiene varios errores que impiden que sea una fuente fiable. De esos datos, el interventor consigna al coche del Presidente una media de 3.257 kilómetros al mes, con un consumo hasta 31 de julio de 1.800 litros de gasóleo.

Uso "intensivo y abusivo", según UGT

UGT cree que el kilometraje y el consumo de combustible tienen su origen en el uso particular "intensivo y abusivo". Plata reside en Antequera y el sindicato denuncia que se desplaza al puerto en coche oficial, realizando a veces cuatro trayectos diarios. A 56 kilómetros por trayecto, un solo viaje de ida y vuelta sumaría 112 kilómetros diarios, que por unos 220 días laborables sumarían 24.640 kilómetros al año, casi 100.000 en cuatro ejercicios, del total de 167.213 kilómetros. UGT denuncia también otros desplazamientos ajenos a su función pública, y asegura que el servicio de chófer para Plata tiene asignadas dos personas, sin que el director de Parque Móvil del Estado lo haya autorizado.

El Presidente remite a un futuro informe jurídico que al parecer ya está encargado. En sus alegaciones al primer informe de los interventores, Plata decía que utilizaba el vehículo para el ejercicio de sus funciones, y que en el inicio de mandato habían existido "razones de seguridad" derivadas del conflicto laboral en el Puerto. Además, aducía que su labor "comercial" se había intensificado, fruto de lo cual había viajado en "estos seis meses" (de junio a diciembre) a Almería, Córdoba, Granada, Sevilla (en varias ocasiones), Algeciras y varios puntos de la provincia de Málaga. Por lo que, según concluía, "incluso un kilometraje cercano a los 40.000 kilómetros anuales (…) no parecería tan exagerado". La autoridad portuaria tiene su sede junto a la Plaza de la Marina, en pleno centro, y muy cerca de las sedes administrativas.

La Ley 3/2015, que regula los altos cargos de la Administración General del Estado, limita el uso de vehículos oficiales a las "obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeño de sus funciones" y obliga a justificar y acreditar la necesidad. El resto de usos debería contabilizarse como pago en especie. La orden que regula el uso del parque móvil estatal dispone que se utilizarán para "aquellos actos oficiales que lo requieran y para la cobertura de las necesidades que se deriven del ejercicio de las funciones públicas encomendadas".

En 2012 se aprobaron instrucciones generales sobre viajes y dietas, en el marco de las medidas de ahorro y austeridad. Una de esas instrucciones obliga a disponer de un sistema de seguimiento de los vehículos por GPS y a la redacción automática de informes de ruta, incluyendo distancia recorrida y horas de funcionamiento.

El uso del coche oficial por parte de los políticos se ha reducido en los últimos años. En su día fue objeto de polémica el hecho de que Alfonso Guevara, magistrado de la Audiencia Nacional, exigiera al chófer que debía desplazarlo desde Madrid a San Fernando de Henares, donde se celebran las vistas, que le recogiera en su domicilio.

El sindicato cree que Paulino Plata no actúa de forma "transparente, austera y eficiente", tal y como exige la ley, que abusa de sus prerrogativas perjudicando al patrimonio público y que incluso podría estar cometiendo delito de malversación de fondos públicos. Juan Antonio Triviño, representante sindical de UGT en el Puerto, resalta que vienen denunciando este uso "escandaloso" desde hace meses: "Llega aquí y convierte el puerto en su consejería, con los mismos hábitos: coche oficial y dos secretarias. Entendemos que es un uso inadecuado del dinero público. Gasta más que un coche de policía portuaria".

Plata es un histórico del socialismo andaluz que fue consejero de Agricultura y Pesca durante diez años. Aunque el Estado tiene la competencia exclusiva sobre puertos de interés general, corresponde a la comunidad autónoma nombrar sus órganos de gobierno. Plata tomó los riendas del puerto de Málaga a mediados de 2013, después de que su predecesor, José Sánchez Maldonado, dimitiera por problemas de salud después de apenas un año en el cargo.

Desde su llegada, Plata ha afrontado una fuerte oposición sindical representada en UGT, cuyo representante llegó a realizar una huelga de hambre en protesta por la no renovación de tres compañeros. UGT denuncia la tendencia a hacer del Puerto un espacio comercial en detrimento de la actividad propia. "Ha puesto en venta el puerto y está desmontando lo que ya tenemos", denuncia Triviño, que pone el ejemplo del Muelle 1, el impulso al proyecto de construir un rascacielos, los planes para ejecutar nuevas zonas comerciales en el Muelle de San Andrés y el desmontaje de las grúas de descarga.