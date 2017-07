61 interns del CIE de Barcelona es declaren en vaga de fam per exigir la seva llibertat

Un total de 61 interns al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona, ubicat a la Zona Franca, s'han declarat en vaga de fam per exigir la seva llibertat. La protesta ha començat aquest dilluns a la nit quan 52 interns han manifestat la seva negativa a sopar.

Segons fonts policials, es tracta d'un grup d'interns d'origen subsaharià als quals aquest dimarts al matí se'ls han sumat 9 migrants més de diferents procedències. Els 61 vaguistes es troben al CIE en diferents situacions administratives, molts d'ells pendents d'expulsió.

La protesta s'ha comunicat per part del CIE als consolats dels països d'origen i a les autoritats judicials. Així mateix, s'ha posat en marxa un protocol mèdic per fer-ne un seguiment fins que "no deposin la seva actitud", segons han informat fonts oficials del Cos Nacional de Policia.

Membres de la plataforma Tanquem els CIE es desplaçaran fins al centre d'internament per interessar-se per la situació dels detinguts. Fins al moment no ha transcendit que hi hagi hagut incidents a causa de la protesta.

En l'actualitat, al CIE de Barcelona hi ha més de 180 interns que s'hi poden estar fins a 60 dies abans de ser expulsats de l'Estat. El centre va reobrir les seves portes -entre protestes de diversos col·lectius, entre ells Tanquem els CIE- el juliol del 2016, després de mesos tancat per obres de reforma. Un jutge va denegar llavors el permís sol·licitat per l'Ajuntament de Barcelona per inspeccionar el CIE.

Sobre el CIE de Zona Franca pesa una ordre municipal de cessament d'activitat des del 4 de juliol de l'any passat per no comptar, segons l'Ajuntament, amb la ll icència d'activitat pertinent i incomplir amb les normes de seguretat contra incendis. Fins avui, el Ministeri de l'Interior, de qui depèn la gestió del centre, ha fet cas omís de les peticions del consistori barceloní.