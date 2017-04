Puigdemont assegura davant la premsa internacional que no hi ha pla alternatiu al referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest diumenge amb els corresponsals de la premsa internacional a Barcelona, com és tradicional el dia de Sant Jordi. Davant d'una quinzena de periodistes, el president ha reafirmat el compromís del seu Govern amb el referèndum, assegurant que no hi ha pla alternatiu a celebrar-ho.

Segons han explicat diversos corresponsals presents, Puigdemont ha estat contundent en aquesta voluntat quan se li ha preguntat pels possibles obstacles que pugui posar el Govern espanyol, com el tancament de col·legis electorals en la jornada de votació. Davant d'aquesta eventualitat, el Govern preveu habilitar nous punts de votació, segons ha afirmat.

Amb aquestes manifestacions, el mandatari català ha dissipat la idea de la declaració unilateral d'independència (DUI) que havia sobrevolat el Govern durant les últimes setmanes. Tant el vicepresident Oriol Junqueras com l'Assemblea Nacional s'havien obert a una DUI, tot i que com a opció "poc probable ".

El cap de l'Executiu ha mostrat que les qüestions de tipus logístic estan previstes, però també les qüestions formals sobre la votació. De fet, Puigdemont ha afirmat recentment que ja pensa en la pregunta i la data, tot i que considera que encara no és moment de revelar-la. El que sí ha assegurat davant la premsa internacional és que la pregunta serà binària, amb dos possibles respostes de 'sí' i 'no', i que, a diferència del que va passar el 9-N, el resultat de la votació serà vinculant.

Hores abans, durant el tradicional discurs de Sant Jordi, Puigdemont s'ha referit a la qüestió del reconeixement de la festa del 23 d'abril com a Patrimoni Cultural i Immaterial de la UNESCO. Sobre això, Puigdemont ha cridat a que les institucions es sumin, però ha carregat directament contra el Govern de Rajoy assegurant que, si aquest reconeixement s'aconsegueix, no serà gràcies "als hereus polítics dels que van perseguir la cultura catalana".

La polèmica arriba arran de la visita de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l'acte promogut pel gremi editorial en les vigílies de Sant Jordi per defensar aquesta candidatura, que va causar recels entre el sobiranisme. Des del Govern consideren que Santamaría va pretendre fer una "instrumentalització" de l'esdeveniment, ja que qui estava convidat era el Ministeri de Cultura.

Per la seva banda, la líder de l'oposició i cap de files de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha contestat a Puigdemont, reclamant-li que "no polititzi una Diada de Sant Jordi que és de tots". Segons l'opinió d'Arrimadas, "totes les administracions han de treballar juntes" per aconseguir el reconeixement de la UNESCO, i ha carregat contra els independentistes per "buscar sempre la confrontació".

En el terreny sobiranista, la Diada de Sant Jordi ha estat el dia escollit pel Pacte Nacional pel Referèndum, la plataforma transversal que reuneix totes les entitats favorables a un referèndum pactat, per recollir signatures en favor del seu manifest. El Pacte ha desplegat un miler de punts de votació, pel qual han passat la majoria dels líders polítics sobiranistes, com el mateix Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o el líder del nou partit dels comuns, Xavier Domènech.