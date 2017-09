Banderas de España y consignas en la concentración "solidaria" con los catalanes no independentistas

La convocatoría decía expresamente que no se llevasen símbolos ni banderas pero no pudieron evitarlo. La concentración en apoyo a los catalanes no independentistas se convirtió en una exhibición de rechazo al nacionalismo catalán y el independentismo que se acompañaba de consignas y gritos de " ¡Viva España! " o "¡Viva la Guardia Civil! ". Unas mil personas acudían este lunes por la tarde a la concentración convocada por la Junta de la Facultad de Derecho de Albacete (sin ningún voto en contra) dependiente de la universidad regional, en la plaza del Altozano “en solidaridad con los catalanes que ven sus derechos y libertades vulnerados por no pensar como los nacionalistas”. La convocatoria, bajo el lema ‘Albaceteños, la democracia os necesita’.

Pancarta que finalmente fue replegada tras pedirlo la organización. Lourdes Cifuentes.

Fue precisamente esa exhibición de banderas lo que provocó el que fue el único incidente y que enfrentó a una ciudadana que reclamaba a los asistentes que portaran banderas de España cuando la convocatoria lo decía de manera expresa. "Sin banderas. Sense banderes", reclamaba tanto en castellano como en catalán, lo que provocó que algunos de los presentes la increparan. Finalmente, y pese a que la organización lo volvió a pedir viendo que el clima se enrarecía, sólo consiguieron que se replegara la pancarta donde se leía "Cataluña es de España" con la bandera autonómica. "No es el momento aquí de expresar nuestras ideas políticas", expone el convocante, profesor y jefe del área de Derecho Constitucional en el campus de Albacete, José Luis García Guerrero.

El motivo de esta concentración, tal y como argumenta el profesor es que el pasado viernes una profesora de la Facultad de Derecho “nos contó que su hermana, que vive diez años en Catalunya, había sido insultada por varios nacionalistas por negarse a coger propaganda independentista". El objetivo, dice, es llamar la atención y mostrar el apoyo a "esos cientos de miles de ciudadanos de Catalunya que no tienen las libertades más elementales porque no comulgan con el credo nacionalista" y así se decía en el manifiesto.

Al acto han acudido numerosos vecinos de la ciudad, así como representantes empresariales y políticos tanto del PP, con el Equipo de Gobierno al completo, como del Grupo Municipal de Ciudadanos.

Algunos de los presentes acudieron con banderas de España pese a que la organización había pedido no hacerlo. Lourdes Cifuentes.

La Asamblea de Estudiantes se desliga de este acto

La concentración fue ratificada sin votos en contra por la UCLM, según explica el convocante, pero no contaba con el apoyo de la Asamblea de Estudiantes que se desligaron casi de inmediato de esta convocatoria que condenan "porque se esté usando a la UCLM en este tipo de actos. No entendemos la relación que pueden tener", explica Esther Gómez, miembro de la Asamblea que insiste que no se puede usar la universidad, que es "una institución pública" para hacer "un acto partidista". Además condenan que ha habido profesores dentro de la universidad que han "recomendado que se asista a la manifestación”.